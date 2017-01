WOŚP na Rajdzie Dakar, czyli Rafał Sonik z Magdą Gessler na mecie [WIDEO]

Krakowianin w najtrudniejszym rajdzie świata wystartował po raz dziewiąty. Tym razem ukończył go na czwartym miejscu. Rampę, przez którą przejeżdżają wszyscy, którzy dotarli do mety ustawiono w centrum stolicy Argentyny.

Sonik wjechał na nią razem ze znaną restauratorką – Magdą Gessler. Tam wiwatowano na cześć zawodnika, odśpiewano hymn, a oprócz polskich flag rozłożono baner z sercem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W sobotę Gessler razem z Sonikiem w polskiej knajpie "Kraków" w Buenos Aires ugotowali strogonowa.

Sonik od kilku lat w rajdach startuje w kasku, na którym jest naklejony najbardziej rozpoznawalny znak WOŚP. – Wcześniej był na nim orzełek. Każdy sportowiec nosi go w sercu, na piersi lub jak ja teraz na rękawie i quadzie – mówi Sonik. – Uznałem jednak, że wartości, które ze sobą niesie WOŚP są nie mniej ważne. Pokazują coś, czym, Polska zmieniła świat. Solidarność między ludźmi. Między tymi, którym się choć trochę udało, a tymi, którzy potrzebują pomocy i za sprawą Orkiestry odzyskują zdrowie i radość do życia.

By nie tylko symbolicznie wspierać WOŚP, Sonik przeznaczył na licytację quada. Dla niego to nie jest zwyczajna maszyna. – Stał w garażu i był czyszczony, by lśnić. Chciałem, by posłużył czemuś dobremu. Wreszcie dojrzałem, by oddać go w ręce komuś, kto będzie świadomy że dla sportowca to coś ważnego. Dla mnie jest bezcenny, bo to pierwszy, który pojechał w Dakarze, pierwszy, który dojechał do mety i pierwszy, który stanął na podium. Mam nadzieje, że trafi do kogoś, komu idea pomagania i solidarności jest tak ważna jak dla mnie. Będzie licytowany nas finale WOŚP.

W niedzielę przed godz. 12 cena - ponad 46 tys. zł

LICYTACJA QUADA