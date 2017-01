Rajd Dakar. Gorące przywitanie w La Paz, odpoczynek, protest i boliwijska niespodzianka

7 etap z La Paz do Uyuni będzie miał o połowę skrócony odcinek specjalny do 161 km. Po tym, jak ulewy zalały biwak w Oruro, a organizator odwołał szósty etap rywalizacji, La Paz przywitało rajdowców słońcem. Tysiące barwnie ubranych i kibiców z flagami oraz prezydent Evo Morales wiwatowali na cześć sportowców.

– Przywieźliśmy do Boliwii upragniony deszcz. Dla nas to oczywiście utrudnienie, bo organizator musiał odwołać najdłuższy etap, a my spędziliśmy noc w samochodach obok zalanego wodą biwaku, ale w gruncie rzeczy to dobra wiadomość. Po długiej suszy, mieszkańcy mogą złapać oddech i w pełni cieszyć się kilkoma dniami wolnymi od pracy, jakie prezydent Evo Morales zarządził na czas Dakaru – mówił Rafał Sonik, który miał okazję przywitać się i zamienić kilka słów z głową państwa podczas oficjalnego przywitania rajdowców w centrum miasta.

Ulice najwyżej położonej stolicy świata wypełniły się po brzegi kibicami, którzy wiwatowali na cześć rajdowców. – Słyszałem, że w tym kraju ludzie uwielbiają Dakar, ale nie spodziewałem się takiego przyjęcia. Widziałem nawet dwie polskie flagi – zauważył Kamil Wiśniewski, drugi z polskich quadowców startujących w Dakarze..

Po emocjach związanych z oficjalną częścią, zawodnicy zjechali na biwak, gdzie czekali mechanicy. Dzień odpoczynku jest bowiem okazją do regeneracji dla zawodników, jednak serwisanci mają pełne ręce roboty. Po tygodniu rywalizacji pojazdy wymagają gruntownych napraw i wymiany wielu części narażonych na zużycie.

Z możliwości odespania krótkich nocy w pełni skorzystał młodszy z polskich quadowców. – Postanowiłem porządnie się zregenerować, bo przez ostatni tydzień spałem po kilka godzin. Przed nami odcinek maratoński, podczas którego sami musimy dokonywać napraw, więc zapowiadają się dwa wyczerpujące dni, a potem jeszcze cztery do mety – podkreśla Wiśniewski.

Sonik odpoczywał, ale również. protestował. Zwycięzca Dakaru z 2015 roku długo rozmawiał z sędziami o piątkowym odcinku specjalnym i miejscu, w którym stracił niemal dwie godziny. Arbitrzy przyznali, że w roadbooku był błąd, ale organizator nie zamierza weryfikować wyników. – Nie zraża mnie ta sytuacja – przyznał krakowianin, który pro forma złożył oficjalny protest. – Na miejscu organizatorów zająłbym się sprawą, pomimo ogromu pracy, jaki trzeba włożyć w sprawdzenie trasy, jaką przejechał każdy zawodnik i wyliczenie poniesionych przez to strat. Zrobiłbym to dla idei sprawiedliwości w sporcie. Wiem jednak, że skoro staję na starcie tego rajdu, akceptuję jego zasady. Dlatego bez względu na ten przypadek, będę walczyć do samego końca.

W poniedziałek rozpoczyna się etap maratoński, jednak nie będzie tak trudny, jak zapowiadano. Wszystko ze względu na pogodę. Odcinek specjalny na trasie z La Paz do Uyuni został skrócony o połowę – z 322 do 161 km. Na znanym już z poprzednich edycji biwaku nad wielkim solniskiem Salar de Uyuni, zawodnicy sami będą musieli dokonać niezbędnych napraw. Kolejnego dnia ruszą w kierunku argentyńskiej Salty, gdzie na maszyny czekać już będą mechanicy.

Podczas gdy nasi dwaj quadowcy będą gonić swoich rywali, ich zespół również nie będzie próżnować. Rankiem dwa samochody wyruszają w kierunku San Vicente – miasteczka, w którym przed rokiem Rafał Sonik zakończył zmagania w Dakarze po awarii silnika. Mieszkańcy tej małej, górniczej mieściny zaopiekowali się nim w burzy i chłodzie. Polak w rewanżu przygotował dla nich niespodziankę. Przekazanie upominków ustalił już w La Paz z Luisem Castro – dyrektorem tamtejszej kopalni, który przyznał, że postój Polaka w 2016 roku był najważniejszym wydarzeniem w San Vicente od czasu, gdy zastrzelono tam Butcha Cassidy i Sundance Kida.