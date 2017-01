Rajd Dakar rozpoczęty. Chwila grozy Rafała Sonika - wywrotka, ale pojechał dalej

To był jedyny etap, który zaplanowano w Paragwaju. Było to raczej tylko przetarcie, bo rajdowcy mieli do pokonania zaledwie 39 km odcinka specjalnego (w sumie z dojazdówką 500 km).

Polacy największe szanse na podium w całym rajdzie mają w kategorii quadów. Sonik walczy o odzyskanie tytułu, a Kamil Wiśniewski zbiera doświadczenie.

Sonik, który zwykle imponuje spokojem i korzysta z doświadczenia, przeżył chwilę grozy. Na 3 km miał wypadek, po którym ma mocno stłuczoną nogę. Uszkodził też kilka elementów quada m.in. kierownicę, panel nawigacyjny i tylną część ramy. Na miejscu wykonał niezbędnych napraw, a team lakonicznie poinformował: "Boli!"

Sonik doskonale wie, co znaczy przeszarżować – w 2011 roku zakończył Dakar właśnie po wypadku na pierwszy etapie. W poniedziałek był 25. – strata 6 minut i 45 sekund.

Sonik Team

Jego kolega z teamu Wiśniewski - mimo że startuje w roli debiutanta, jak na razie w Ameryce Południowej odnajduje się znakomicie. Jak niemal każdy polski quadowiec, przygodę z czterokołowcem zaczynał od rajdów przeprawowych. Nie straszne mu więc ulewy, które przetaczają się nad Paragwajem. – Rafał opowiadał, że podczas jego poprzednich startów miał już pełny przegląd warunków pogodowych. Od upałów po grad i śniegu. Mnie błoto odpowiada, więc liczę na pozytywny początek rajdu – mówił Wiśniewski.

I rzeczywiście odnalazł się bardzo dobrze, bo zajął 17. miejsce z 3 minutami i 17 sekundami straty do zwycięzcy etapu – Brazylijczyka Marcelo Madeirosa.

Typowani do wygrania Dakaru w kategorii samochodów kierowcy Peugeota na razie nie pojechali na maksa. Wygrał książę Nasser Al-Nattiyah w toyocie, Carlos Sianz był czwarty, Sebastian Loeb szósty, Cyril Despres ósmy, a broniący tytułu Stephane Peterhansel 12. (ze stratą minuty i 34 sekund). Jedyny Polak w stawce samochodów Jakub Przygoński w mini bmw zajął 14. pozycję (1 minuta i 47 sekund za Katarczykiem).

Flavien Duhamel/Red Bull Content Pool

W motocyklach najlepszy Polak – Piątek był dopiero 38. Do zwycięzcy Xaviera De Soultraita stracił 3 minuty i 44 sekundy. Pozostali Polacy: 41.Adam Tomiczek (3.56), 93.Paweł Stasiaczek (8.50), 96.Maciej Berdysz (9.05).