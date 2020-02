Ligi stworzonej przez RFRSH Entertainment nie trzeba nikomu przedstawiać. Na przestrzeni ostatnich trzech lat, BLAST Pro Series dostarczało fanom CSa na świecie porządną dawkę emocji. W tym okresie rozgrywki odbyły się w dziewięciu miastach, w postaci jedenastu turniejów. Na scenie między innymi w Kopenhadze czy Los Angeles, można było zobaczyć światowe potęgi pokroju Astralis, Team Liquid, FaZe Clan. Łączna pula nagród wymienionych przystanków wynosiła 3 miliony dolarów.

REKLAMA

W rozpoczynającym się 2020 roku prestiż zmagań zostanie podniesiony na wielu płaszczyznach. Przede wszystkim w przeciągu następnych dwunastu miesięcy będzie do wygrania więcej pieniędzy, niż przez ostatnie 3 lata - pula nagród została powiększona do wysokości 4 250 000 dolarów. Według nowego formatu, cały rok zostanie podzielony na dwa sezony, z Wielkim Finałem odbywającym się po zakończeniu jesiennej edycji. Pierwsza z nich rozpocznie się już 31 stycznia. W Spring Series udział weźmie szesnaście zespołów, które powalczą o wejście do finału sezonu, w którym łącznie do wygrania będzie 750 000 dolarów.

Zarówno Spring jak i Fall Series podzielone są na trzy etapy: BLAST Premier, BLAST Showdown, i Season Final. W pierwszym z nich dwanaście czołowych drużyn zostało podzielone na trzy równe grupy, w których znajdują się giganci pokroju Astralis i Liquid. Dwie czołowe formacje z każdej z nich otrzymają awans do batalii w finale sezonu, natomiast trzecie i czwarte miejsca dostaną drugą szansę w Showdownie. Tam staną w szranki przeciwko sobie, wraz z czterema nowymi, zaproszonymi ekipami, o dwa miejsca w ostatnim etapie.

RFRSH Entertainment zadbało o najlepszą jakość rozgrywek, dlatego też zdecydowana większość pojedynków zostanie rozegrana w formacie best of three. Jest to efekt aktywnego śledzenia sceny Counter-Strike’a, i odpowiedź na odzew społeczności, która domagała się meczów rozgrywanych w ten sposób. Jeżeli chodzi natomiast o ikoniczne przystanki i organizacje turniejów w różnych miejscach na Ziemi, to dany trend również będzie w tym roku kontynuowany. Pierwszym z nich będzie Londyn, w którym 3 Mills Studios posłuży za obiekt do rozegrania fazy zasadniczej pierwszego sezonu.

Z podobną starannością przygotowana zostanie polska transmisja z serii turniejów BLAST. Agencja Fantasyexpo posiada bogate doświadczenie w organizacji tego typu relacji. Firma posiada w swoim portfolio emisje takich wydarzeń jak StarLadder Berlin Major, bądź też wszystkich przystanków BLAST z zeszłego roku. Transmisja będzie dostępna na wszystkich kanałach ESPORT NOW - w serwisie Twitch, Youtube, jak i na samym fanpage’u na Facebooku.