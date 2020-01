Esport na dobre zagościł w pierwszej dziesiątce dyscyplin najchętniej obstawianych przez naszych graczy i cały czas zyskuje na popularności. Dlatego inwestujemy w budowę jeszcze większej rozpoznawalności wśródfanówesportu – nieustannie rozwijamy ofertę, wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom graczy m.in. poprzez zaangażowanie w sponsoring popularnych drużyn, zawodników i wydarzeń.Kontynuacja współpracy z ‘innocentem’ – jednym z najbardziej utalentowanych zawodników CS:GO w Polsce – dowodzi także naszych starań mających na celu wsparcie rodzimego esportu w jego dalszym rozwoju i profesjonalizacji – mówi Mateusz Juroszek, prezes STS.

REKLAMA

‘Innocent’ ma za sobą bardzo udany rok – dołączył do drużyny Illuminar Gaming, wraz z którą wygrał Games Clash Masters w Gdyni, jesienną edycję ESL Mistrzostw Polski i zakwalifikował się do WESG 2019. Już dziś – 9 stycznia – zawodnik rozpoczyna walkę w zamkniętych kwalifikacjach do IEM Katowice 2020.

Paweł ‘innocent’ Mocek i STS współpracę rozpoczęli w styczniu 2018 roku. Podpisany wtedy kontrakt był pierwszym w Europie przypadkiem, gdy bukmacher zdecydował się na wsparcie indywidualnego zawodnika esportowego, grającego w Counter-Strike’a.

Bukmacher aktywnie angażuje się we wspieranie polskiego sportu, będąc największym prywatnym podmiotem na rodzimym rynku sponsoringu. Firma jest oficjalnym sponsorem reprezentacji Polski w piłce nożnej, a także sponsorem głównym Jagiellonii Białystok oraz oficjalnym bukmacherem Lecha Poznań, Cracovii, Pogoni Szczecin, Korony Kielce, Górnika Zabrze, Zagłębia Lubin, Anwilu Włocławek, Asseco Resovii oraz PGE Vive Kielce, a także Polskiej Ligi Siatkówki,Futsal Ekstraklasa, KSW czy innych klubów i związków sportowych.

STS angażuje się także we wsparcie esportu. Bukmacher – poza Pawłem ‘innocentem’ Mockiem – sponsoruje także x-komAGO, jedną z najlepszych drużyn CS:GO w Polsce.STS zdecydował się także na wsparcie Damiana „Nervariena” Ziaji, jednego z najpopularniejszych influencerów polskiej sceny League of Legends. Podpisana z nim umowa to pierwszy w Polsce przypadek zaangażowania bukmachera w działania promocyjne skierowane do społeczności League of Legends. W minionych sezonach firma wspierała Polską Ligę Esportową – jedne z ważniejszych rozgrywek CS:GO w kraju – oraz drużynę esportową Izako Boars. STS włączył się również w inicjatywę dobroczynnego meczu rozegranego pomiędzy czołowymi polskimi drużynami CS:GO. Ponadto w grudniu 2018 r. bukmacher zorganizował – wraz z ‘innocentem’ i ‘Nervarienem’ – plebiscyt na esportową inicjatywę, który, głosami kibiców, wygrał kobiecy turniej lanowy CS:GO.