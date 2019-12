Nie wiecie co zrobić z wolnym czasem? Tego problemu nie miał Sepp Hedel, który rozegrał 333 sezony w Football Managera. Tym samym znalazł się on w Księdze Rekordów Guinessa, bijąc dotychczasowy rekord w długości grania w tę grę.

Hedel rozpoczął swoją karierę w grudniu 2017 roku, kiedy przebywał służbowo w Afryce. Po powrocie do Niemiec nie miał już tyle czasu na grę, jednak udało mu się rozegrać łącznie 1940 godzin (czyli niemalże 81 dni) w trakcie jednej kariery!

Hedel prowadził FC United, Bengaluru FC i Hereford FC przez 333 sezony, rozgrywając 15768 meczów. Wygrał 11217 z nich, co dało mu 71-procentowy wskaźnik zwycięstw. Można? Można.

Jego drużyny strzeliły 42672 goli, tracąc 15563. Hedel zdobył aż 987 trofeów (729 pucharów i 258 tytułów ligowych), 10-krotnie wywalczał awanse i zdobył też 1028 nagród indywidualnych. Gracz kupił łącznie 684 piłkarzy za łączną kwotę 9,41 miliarda funtów. Udało mu się też sprzedać 491 zawodników za kwotę 8,65 miliarda funtów. Jego MVP został regen (gracz stworzony przez grę) Fernando Robles, który strzelił 427 goli w 587 występach.

- Moją ulubioną częścią gry jest rozwój małych klubów. Dlatego właśnie zacząłem karierę od FC United of Manchester, z którym wygrałem Premier League w 2037 roku po sześciu wicemistrzostwach z rzędu. To była wyjątkowa chwila - powiedział Hedel.

- Po 50 latach w tym klubie, kiedy wygrałem już wszystko, zdecydowałem się na coś nowego i objąłem Bengaluru FC z Indii. To był kompletnie inny styl gry. Nie miałem milionów z reklam i praw do transmisji telewizyjnych, nie mogłem też ściągnąć więcej niż czterech piłkarzy zagranicznych, więc musiałem rozwijać młodzież, by osiągnąć postawione cele - dodał.

- W 2277 z Hereford FC wróciłem do Premier League. Wtedy zrozumiałem jak mocno rozwinąłem tam swój poprzedni klub, który bardzo trudno było zdetronizować. Ostatecznie udało mi się to w 2289 roku.

Hedel pobił rekord należący do Polaka. Michał Leniec z Poznania rozegrał 221 sezonów i został wpisany do Księgi Rekordów Guinessa w grudniu 2018 roku.