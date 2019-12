Jeszcze do niedawna na rynku procesorów panował prosty podział. Intela kupowało się do grania, a AMD do pracy. To podejście zaczęło się zmieniać wraz z premierą pierwszych Ryzenów, które użytkownicy przyjęli z wielkim entuzjazmem.

REKLAMA

Druga generacja tych procesorów była mało znaczącym skokiem w wydajności, jednak dzięki utrzymaniu niskich cen AMD wyrywało coraz więcej udziału w rynku od Intela. Dzisiaj jesteśmy świadkami rozkwitu trzeciej generacji procesorów Ryzen, która kompletnie zdeklasowała swojego jedynego, niebieskiego konkurenta.

Informacje o topniejącej sprzedaży procesorów Intela względem niedocenianego adwersarza, jakim przez lata było AMD, dochodzą w tym roku z każdej strony. Od niemieckich sklepów internetowych po twórców na YouTube, którzy na co dzień zajmują się recenzowaniem sprzętu, wszyscy jednym głosem mówią, że ich kanałami Ryzenów sprzedaje się więcej.

Dzisiaj pokażę Ci wydajność dwóch najmocniejszych procesorów konsumenckich na rynku, czyli AMD Ryzen 9 3950X i Intel Core i9-9900K. Do tego celu wykorzystam zmodyfikowane na zamówienie komputery stacjonarne od Actina, które wyrównają warunki testowe.

Będzie jednak drobna różnica w konfiguracjach, bo przy tej na AMD sięgnąłem po MSI RX 5700 XT, a do Intela dobrałem MSI RTX 2070 Gaming X. Te dwie karty graficzne występują na rynku w podobnych cenach, więc to uczciwe porównanie.

AMD Ryzen 9 3950X vs Intel Core i9-9900K – co lepsze do gier?

Który procesor jest lepszy do gier? Co z tymi, które jeszcze nie pojawiły się na rynku? Czy opłaca się inwestować w więcej rdzeni na przyszłość?

Takie wątpliwości są naturalne, gdy w grę wchodzi znacząca inwestycja w komputer stacjonarny. W Polsce lepiej sprzedają się laptopy, więc dla wielu temat PC jest obcy i skomplikowany. W tej sekcji przeprowadzę Cię przez podstawowe informacje, które pomogą Ci wybrać ideał dla siebie.

Odpowiadając na pierwsze pytanie, postawione powyżej, każda gra działa nieco inaczej i korzysta przez to w swój sposób z mocy obliczeniowych procesora i karty graficznej. Trendy jasno wskazują, że z biegiem czasu coraz więcej rdzeni będzie potrzebne do płynnej obsługi rozwiniętych gier.

Wynika to głównie z tego, że w przyszłym roku pojawią się nowe konsole od Sony i Microsoft, oparte o procesory i karty graficzne od AMD. Ale zaraz chwileczkę, co mają konsole do komputerów?

Już tłumaczę! Najwięksi producenci gier przy tworzeniu swoich tytułów optymalizują je początkowo pod konsole najnowszej generacji. Jest to dla nich kluczowe, bo PlayStation i XBOX mają mniej czystej mocy obliczeniowej od wydajnych komputerów stacjonarnych, które zbudowała dla nas na potrzeby tego testu Actina.

Dużym atutem konsol jest ich jednolita konfiguracja procesora i karty graficznej, pod którą twórcy gier mogą idealnie dopasować swoje produkcje, by te wyglądały dobrze i działały płynnie. Przy komputerach stacjonarnych ten proces jest znacznie bardziej skomplikowany. Dlaczego? Bo ludzie mają różne połączenia kart graficznych i procesorów w swoich blaszakach, a deweloperom zależy na tym, by ich gra mogła się sprzedawać możliwie najszerszej publice.

Okazuje się więc, że prościej będzie zacząć od optymalizacji pod ograniczone mocą konsole, a potem dopiero przejść do PC’tów. W końcu te w teorii mają większy zapas wydajności, więc nie trzeba się aż tak bardzo martwić.

To też sprawia, że gry na topowych komputerach i maksymalnych ustawieniach wyglądają znacznie lepiej od tego, co jest w stanie wyświetlić konsola. Deweloperzy mogą popuścić wodze fantazji i dodać parę wyższych stopni jakości grafiki, które zapierają dech w piersiach, a na konsolach nie działały już płynnie.

Większy dystans widzenia, gęściejsze zaludnienie miast, efektowne refleksy i ostrzejsze tekstury, to potrafi podnieść znacznie wydajnościową poprzeczkę.

Wszystko to sprowadza się do jednego ważnego wniosku: Wiele nowych gier AAA tworzy się pod karty graficzne i procesory, które znajdują się w najnowszej generacji konsol, a potem przenosi się je na komputery. Jeżeli w nowych konsolach pojawia się procesor z większą ilością rdzeni, to Twój komputer stacjonarny też będzie musiał mieć ich więcej, by obsłużyć nowości w rozsądnej jakości.

To samo tyczy się karty graficznej, ale o niej mógłbym napisać dodatkową epopeję, której tym razem Ci oszczędzę. Po tym wyjaśnieniu przejdźmy do właściwego porównania AMD Ryzen 9 3950X i Intel Core i9-9900K by odpowiedzieć na pytanie zadane w nagłówku.

Zacznijmy od typowego, domowego grania, którego dobrym przykładem są przygody Lary Croft. Shadow of the Tomb Raider jest jedną z bardziej zaawansowanych technologicznie gier, więc warto zobaczyć jej zachowanie w najpopularniejszej rozdzielczości Full HD.

Jak widzicie w tej grze obciążenie rozkłada się równomiernie po całym procesorze i komputer na AMD od Actina wychodzi na prowadzenie. Podobnie sytuacja wygląda F1 2019.

Battlefield V podczas rozgrywki multiplayer na mapie Rotterdam też potrzebuje dużej mocy procesora, lecz tutaj ogłaszam remis, podobnie jak w The Division 2.

Gry esportowe są domeną Intela od lat, bo właśnie w nich ten wiedzie prym. Wynika to w dużej mierze z faktu, że są to często starsze tytuły faworyzujące moc pojedynczego rdzenia, a nie ilość tychże rdzeni.

CS:GO, World of Tanks, Overwatch, DOTA 2, League of Legends, tam Intel na razie dalej zwycięża, choć Rainbow Six Siege już wyłamuje się z tego schematu.

AMD Ryzen 9 3950X vs Intel Core i9-9900K – który procesor ma większy potencjał?

Patrząc na czystą moc tych dwóch procesorów AMD Ryzen 9 3950X ma znacznie większy potencjał, bo posiada dwa razy więcej rdzeni od i9-9900K. To przekłada się na genialną wydajność w aplikacjach profesjonalnych, takich jak Blender.

Przy tej okazji wyszła też kultura pracy obu procesorów. Pomimo posiadania większej ilości rdzeni AMD Ryzen 9 3950X działał bez zająknięcia na chłodzeniu powietrznym od SPC za 180 zł, podczas gdy i9 przegrzewało się na układzie wodnym od Antec za ponad 400 zł.

To ważna informacja, bo gdy procesory dobijają do swoich temperatur granicznych zmniejszają swoje taktowania, by zmniejszyć ilość pobieranego prądu i generowanego przy tym ciepła. Tym samym ogranicza się też wydajność, co wyszło w wynikach w Cinebench R20 i POV-Ray.

AMD Ryzen 9 3950X wychodzi z tej potyczki zwycięsko, jednak jest łyżka dziegciu w tej beczce miodu. 16-rdzeniowiec jest znacznie droższy od i9-9900K, bo o ponad 1200 zł.

W cenie 8-rdzeniowego Intela możesz za to dostać 12-rdzeniowego Ryzen 9 3900X, który jest z mojej perspektywy najlepszym wyborem w tym przedziale cenowym. Dlaczego? Bo płacąc ponad 2000 zł za sam procesor wymaga się wszechstronności. Intel nie ma dzisiaj jak podnieść tej rękawicy, mając o 4 rdzenie mniej i niewielką przewagę w grach.

Nie wspominam już o tym, że większość osób nie posiada nawet monitorów, na których te różnice byłyby do zauważenia. O input lag i frametime pogadamy jednak przy innej okazji, ja się tymczasem żegnam i życzę Ci świadomego wyboru procesora… albo konsoli!