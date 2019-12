Robert Lewandowski dostał 11,9 procent głosów

Wśród wyróżnionych zawodników znalazło się pięciu bramkarzy, 18 obrońców, 16 pomocników i 16 napastników. Robert Lewandowski jest jedynym Polakiem w tym zestawieniu. Cząstkowe wyniki wskazują na to, że na Polaka głosuje niemal co ósma osoba - napastnik Bayernu dostał 11,9 procent głosów wśród napastników i zajmuje czwarte miejsce. Wyprzedzają go Lionel Messi (29,9 procent), Sadio Mane (25,3 procent) i Kylian Mbappe (15,3 procent).

Głosowanie potrwa do 20 grudnia pod tym linkiem, a zwycięzcy zostaną ogłoszeni na początku stycznia. Specjalne wersje kart piłkarzy będą dostępne przez ograniczony czas w paczkach FIFA 20 Ultimate Team.

Pełna lista nominowanych piłkarzy do drużyny roku FIFA 20:

Bramkarze: Alisson, Ederson, Jan Oblak, Marc-Andre ter Stegen, Andre Onana

Obrońcy: Leonardo Bonucci, Matthijs De Ligt, Jose Maria Gimenez, Mats Hummels, Kalidou Koulibaly, Aymeric Laporte, Marquinhos, Sergio Ramos, Thiago Silva, Milan Skriniar, Virgil van Dijk, Jan Vertonghen, Alex Sandro, Jordi Alba, Andrew Robertson, Nicolas Tagliafico, Trent Alexander-Arnold, Joshua Kimmich

Pomocnicy: David Silva, Kevin De Bruyne, Paulo Dybala, Christian Eriksen, Kai Havertz, Marco Reusm, Dusan Tadić, Hakim Ziyech, Fabinho, Jordan Henderson, N'Golo Kante, Frankie De Jong, Luka Modrić, Marco Verratti, Georginio Wijnaldum, Jadon Sancho

Napastnicy: Karim Benzema, Roberto Firmino, Son Heung-min, Eden Hazard, Sadio Mane, Neymar, Bernardo Silva, Leo Messi, Mohamed Salah, Raheem Sterling, Sergio Aguero, Pierre-Emerick Aubameyang, Cristiano Ronaldo, Harry Kane, Robert Lewandowski, Kylian Mbappe

