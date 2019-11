Przez dwa lata PZPN przeszedł niezwykle długą drogę: od twitta prezesa Zbigniewa Bońka "esport to jest i będzie duża kasa, ale to także świadectwo pewnej patologii. Siedzieć godzinami i walić w joystick?", do powołania przez związek reprezentacji Polski w PES-a, a w przyszłym roku również w Fifę. - Polski Związek Piłki Nożnej docenia potencjał eFutbolu, traktując go jako nowy element wspierający rozwój piłki nożnej i utrzymujący zainteresowanie tą dyscypliną. W gry z serii FIFA oraz PES grają codziennie tysiące młodych ludzi w Polsce i chcemy, aby oni również dołączyli do społeczności piłkarskiej w naszym kraju. Jest to nowy rodzaj konsumowania piłki nożnej i chcemy się w niego jako federacja mocno zaangażować – wyjaśnia w oświadczeniu Maciej Sawicki, Sekretarz Generalny PZPN.

REKLAMA

Ilu ludzi oglądało esportowe mistrzostwa świata? Nie uwierzycie, tak samo jak Janikowski:

– Wywodzę się ze społeczności esportowej i wierzyłem, że taka inicjatywa powstanie, gdyż tylko drużyna powołana przez PZPN jest uprawniona do rywalizacji w eliminacjach do drużynowych rozgrywek międzynarodowych organizowanych przez UEFA oraz FIFA – mówi Jarosław Radzio, selekcjoner polskiej reprezentacji. - Przez ostatnie 2 lata nie mogliśmy oglądać naszych zawodników w rozgrywkach FIFA eNations Cup, a np. Damian "Damie" Augustyniak, który gra w klubie AS Roma, jest jednym z najlepszych zawodników na świecie. Według mnie eFutbol jest naturalnym krokiem dla PZPN oraz klubów piłkarskich i bardzo się cieszę, że mogę być częścią tej inicjatywy – dodaje.

Po co PZPN-owi efutbol?

Dlaczego w ogóle PZPN postanowił stworzyć swoją sekcję esportową? - Efutbol jest nowym rodzajem konsumowania piłki nożnej i PZPN widzi w nim potencjał do promocji piłki nożnej oraz zdrowego trybu życia wśród graczy. W gry komputerowe i konsole gra codziennie kilka tysięcy młodych ludzi w Polsce i chcemy, aby oni również dołączyli do społeczności piłkarskiej w naszym kraju – tłumaczy selekcjoner. Został wybrany w otwartym konkursie. PZPN wymagał znajomości angielskiego, komunikatywności, chęci do współpracy, gotowości do dalekich i częstych podróży służbowych, a z rzeczy branżowych: znajomości efutbolowego środowiska. Niezbyt precyzyjne wymagania spowodowały, że o stanowisko walczyło wielu miłośników wirtualnej piłki. Wybrany został Jarosław "Rdk" Radzio. - Fakt, iż wywodzę się ze społeczności FIFA, a także od wielu lat udzielam się w polskim esporcie na pewno był pomocny, ale sam byłem zaskoczony, że to właśnie ja zostałem wybrany – mówi.

Jednym z pierwszy jego zadań będzie wyselekcjonowanie najlepszych zawodników do reprezentacji na turnieje eNations Cup (FIFA 20) i eEuro 2020 (w grze eFoottball PES 2020). – Czasu jest niewiele, bo gonią nas terminy narzucone przez UEFA i FIFA. Poza tym, będę też kształtował strategię całej sekcji – zaznacza Radzio.

Do eFutbolu przekonuje się coraz więcej reprezentacji. Niemiecki Związek Piłki Nożnej powołał taką sekcję już lata temu. Do jej promowania wykorzystywał gwiazdy pierwszej reprezentacji, m.in. znanego miłośnika gier Mesuta Oezila i Thomasa Muellera. - Planujemy wspólne akcje z zawodnikami pierwszej reprezentacji, ale nie przewidujemy, aby zakładali własne organizacje esportowe jak zrobił to Oezil z zewnętrzną agencją – deklaruje selekcjoner Polaków.

Najpierw PES, później FIFA

Już w sobotę 30 listopada gracze PES-a korzystający z konsoli PlayStation 4 wezmą udział w rozgrywkach, które wyłonią 16 najlepszych zawodników. Ten etap eliminacji odbywa się online i każdy może wziąć w nim udział. Następnie zwycięzcy zagrają między sobą mecze, w których stawką będzie miejsce w kadrze narodowej. Kolejne trzy miejsca zdobędą najlepsi gracze z finałów kwalifikacji. Tak zostanie wyłoniona reprezentacja Polski, która wystąpi w UEFA eEuro 2020.

Polska będzie też miała swoją reprezentację w bardziej popularną od PES-a – Fifę (kategorię FIFA obserwuje ponad 5 milionów ludzi, natomiast "PES” śledzi nieco ponad 120 tys. widzów). Turniej kwalifikacyjny w Fifę rozpocznie się w połowie stycznia przyszłego roku. Selekcjonerem tej kadry również będzie Jarosław Radzio. – Zaczynamy od powołania kadry w PES-a, ponieważ eliminacje do eEURO 2020 rozpoczynają się wcześniej, a w kalendarzu FIFA są też inne wydarzenia, z którymi nie chcemy konkurować. W kwestii popularności muszę przyznać, że widzimy rekordowe zainteresowanie naszym turniejem wśród społeczności PES i bardzo nas to cieszy – przekonuje selekcjoner.