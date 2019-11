Lando Norris, który oprócz rywalizacji w Formule 1 w McLarenie, na co dzień jest także kierowcą simracingowym w Team Redline, uważa, że w przyszłości do Formuły 1 mogą dołączyć zawodnicy, rozpoczynający swoje kariery od ścigania w symulatorach. Jego zdaniem ich poziom wzrasta cały czas i w pewnym momencie mogą być gotowi, aby wsiąść do bolidów jednomiejscowych, rywalizujących na realnych torach.

REKLAMA

Zobacz wideo, w którym Łukasz "Juras" Jurkowski został zszokowany zarobkami profesjonalnych graczy esportowych:

- Sądzę, że w przyszłości może być w Formule 1 wielu kierowców, którzy zaczęli ścigać się w esporcie z niego przejść dalej. Nie uważam, żeby mogli wejść do F1 prosto z esportu, będą musieli stopniowo wchodzić przez F3 i F2. Sądzę jednak, że znajdą się tacy, których umiejętności z symulatora okażą się wystarczające, by przenieść je bezpośrednio na tory - podkreślił Lando Norris, który w lipcu wraz z m.in. Maxem Verstappenem wygrał 24-godzinny wyścig na Spa-francorchamps w iRacing, jednym z dostępnych na rynku symulatorów wyścigowych.

- Im lepsze będą stawać się symulatory, tym większa jest szansa, że to się stanie. W esporcie możesz testować znacznie częściej niż robisz to realnie. Gdy patrzę na Daniela [Bereznaya, kierowcę Alfa Romeo F1 Esports, ścigającego się w oficjalnej serii esportowej Formuły 1], zdaję sobie sprawę, ile godzin poświęca na trenowanie - zwraca uwagę Brytyjczyk.

- To niesamowite, ile dni, tygodnia, poświęca się na jazdę. Wszystko, co musisz robić, to całymi tygodniami dostosowywać ustawienia samochodu i poprawiać swoją jazdę w porównaniu do kolegów z zespołu. To imponujące, nawet dla mnie, widzieć kogoś, kto poświęca tyle czasu, próbując znaleźć ułamki sekund, co czyni ich aż tak dobrymi - zakończył Norris.