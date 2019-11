„Jankos” pierwszy raz w karierze wystąpi w wielkim finale mistrzostw świata w League of Legends i jest to wielki sukces polskiego esportu.

G2 zagrało wyjątkowo spokojnie na pierwszej mapie - nie angażowali się w niepotrzebne wymiany i stwarzali presję na dolnej i górnej alei. Dopiero teamfight w 34. minucie zadecydował, że G2 wyszło zwycięsko i wygrało pierwsze starcie.

Druga mapa nie poszła łatwo polskiemu "junglerowi". Już przed drugą minutą Jankos został wyeliminowany przez Fakera, co znacznie opóźniło jego dominację w jungli. SKT po zdobyciu drugiego Barona wyrównało jednak wynik na 1:1.

Kolejna mapa rozpoczęła się od dwóch potknięć Wondera, ale Jankos uratował swojego teammate'a zdobywając dla niego SHUT DOWN, co przywróciło top lanera G2 do gry. Kolejne Barony zdobywane przez SKT T1 nie przyczyniły się do zwycięstwa i G2 wygrało kolejną mapę.

Ostatnia rozgrywka rozpoczęła się idealnie dla G2. Jankos zdobył First Blood'a agresywnie zabijając Teddy'ego pod wieżą SKT T1. Mimo początkowej przewagi koreańska grupa wychodziła zwycięsko z tych potyczek. Pomimo dużej przewagi smoków po stronie SKT T1, to właśnie G2 było w stanie wygrywać walki 5v5, a po zdobyciu pierwszego Barona w całej serii doprowadzili do zwycięstwa drużyny Polaka.

Przed Polakiem i jego drużyną ostatnie zadanie. W przyszłą niedzielę 10 listopada zmierzą się w wielkim finale Worlds 2019 z chińskim FunPlus Phoenix. Początek spotkania o godzinie 13.