Rozgrywki w Berlinie, to już 15. edycja turnieju, który przyciąga do siebie miliony fanów Counter-Strike: Global Offensive. Co ciekawe, w ciągu ostatnich dwóch lat zawody organizowane były dwukrotnie na terenie naszego kraju. Ostatnia edycja, podczas IEM Katowice 2019 wygenerowała ponad 51 milionów wyświetleń na platformie Twitch. Dwa lata wcześniej, w Krakowie odbyła się 11. edycja turnieju, której wynik wyświetleń wyniósł 36 milionów. Rozgrywki zorganizowane w TAURON Arenie Kraków oprócz wysokiej popularności na całym świecie, pobiły również nasze krajowe rekordy - w jednym momencie rozgrywkom przyglądało się 107 tysięcy unikalnych widzów w jednym momencie, a całe zmagania śledziło w sumie ponad 740 tysięcy. Pomiędzy wizytami w Polsce rozgrywki odbywały się w Londynie oraz w Bostonie, gdzie padła rekordowa liczba oglądających - ponad 1,8 miliona fanów.

REKLAMA

CS:GO popularny w każdym środowisku

Wraz z profesjonalizacją esportu rozwija się również CS:GO, a wraz z nim takie wydarzenia jak turniej Major. Na przestrzeni kilkunastu edycji, oprócz marek specjalizujących się w branży komputerowej, organizację wydarzenia wspierały takie firmy jak Vodafone i Monster Energy. Dzięki tego typu wsparciu Major jest nie tylko pełnym emocji turniejem ze względu na rywalizację topowych drużyn, ale przyciąga do siebie gwiazdy show-biznesu, czy sportu z całego świata.

Dobrym przykładem jest jeden z najlepszych piłkarzy na świecie - Neymar, który w ostatnim czasie chwalił się grą w CS-a z jednym z zawodników FC Barcelony, Arthurem Melo. Podobnie jest na polskim podwórku, gdzie również mogliśmy oglądać zmagania gwiazd np. aktora Adama Zdrójkowskiego czy tenisisty, Jerzego Janowicza, który regularnie grywa na live i może pochwalić się wysoką rangą.

Jest o co walczyć!

W zmaganiach przeprowadzonych na Mercedes-Benz Arenie uczestniczyć będą 24 drużyny z całego świata, które powalczą o nagrody z puli opiewającej na kwotę 1mln dolarów. Na imprezie nie zabraknie również polskiego akcentu, bowiem w barwach amerykańskiej organizacji FaZe Clan wystąpi Filip “NEO” Kubski. Całość puli rozłożona będzie w następujący sposób:

1. miejsce – 500 tysięcy dolarów

2. miejsce – 150 tysięcy dolarów

3-4. miejsce – 70 tysięcy dolarów

5-8. miejsce – 35 tysięcy dolarów

9-16. miejsce – 8 750 dolarów

Dzięki agencji gamingowej FantasyExpo przeprowadzona zostanie transmisja w języku polskim na platformie Twitch.tv. Wraz z Piotrem “Izakiem” Skowyrskim obsadę komentatorską uzupełnią: Paweł “Saju” Pawelczak, Olek “vuzzey” Kłos, Damian “MdN” Kisielewski oraz Adam “destru” Gil.

Nie zabraknie również panelu ekspertów, którego skład będzie się zmieniać wraz z kolejnymi etapami. Stałym hostem analizy będzie Radek „Mad1” Florkowski, który od pewnego czasu świetnie odnajduje się w nowej roli i profesjonalnie przeprowadza rozmowy eksperckie podczas wydarzeń esportowych. W najbliższym etapie w roli ekspertów pojawią się zawodowi gracze CS:GO Damian „DDEsport” Dąbrowski i Temmy ‘soren’ Tudev. W kolejnym etapach studia polskiej transmisji gościć będzie takich ekspertów jak Grzegorz “SZPERO” Dziamałek czy Łukasz “Hermes” Pożyczek.