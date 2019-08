To zdecydowanie moment, na który oczekiwał każdy polski gracz Fortnite. FantasyExpo wraz z Polską Ligą Esportową rozpoczyna “eXtremalną rozgrzewkę”. Inicjatywa ma na celu przygotować polskich reprezentantów w Fortnite do rozgrywek Champion Series.

REKLAMA

O profesjonalizmie wydarzenia świadczyć może współpraca z wydawcą gry - Epic Games, który z okazji rozgrywek przygotował dla uczestników pulę nagród w wysokości 32 tysięcy złotych. Ponadto całość transmitowana będzie na oficjalnym kanale FortnitePL. Finałowe spotkania zobaczymy w godzinach 19:30-21:00.

Jak wziąć udział w rozgrywkach?

Uczestnicy muszą przesłać swoje zgłoszenia do 13 sierpnia do godziny 18. Tu znaczenia nabiera słowo “eXtremalna”, ponieważ na zakwalifikowanie się do turnieju gracze będą mieli niespełna 2 dni. Do tego czasu będą walczyć o punkty w rankingu oraz na bieżąco przyglądać się swojej sytuacji w tabeli. Co ciekawe, zgłoszenia przesyłać można niezliczoną ilość razy, co oznacza, że jeżeli zawodnik poprawi swój wynik, to pod uwagę będzie brany ten najlepszy.

Co po kwalifikacjach?

Turniej SOLO rozgrywany będzie 14 sierpnia w godzinach 18:00-21:00. Całość dostępna będzie do obejrzenia na oficjalnym kanale YouTube Fortnite PL, a 3 mecze finałowe zostaną rozegrane w godzinach 19:30-21:00. Rozgrywki odbędą się na zasadach zdobywania punktów w trybie Arena, w ramach którego odbyły się między innymi Mistrzostwa Świata.

Cała pula nagród prezentuje się również bardzo ciekawie. Ostatecznie nagrodzona zostanie najlepsza 15, a do zwycięzcy rozgrywek trafi kwota równa 10 tysięcy złotych! Tabela nagród oraz potrzebne linki dostępne są poniżej.