Co biorą esportowcy, gdy chcą zyskać przewagę nad rywalami? Co Joanna Jóźwik sądzi o obecności esportu na igrzyskach? Ile godzin dziennie trenuje Olimpia "Komedyja" Cichosz grająca w League of Legends? Odpowiedzi znajdziesz w trzecim odcinku programu "Cyfrowi Atleci", który ma pełnić rolę platformy dialogu pomiędzy dwoma światami: sportu i esportu.

Sport.pl