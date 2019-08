Minory w ramach Berlińskich Mistrzostw Świata w Counter Strike: Global Offensive mamy już za sobą, a to znak, że dobiega końca czas szykowania się do finałów najważniejszej imprezy esportowej drugiej połowy roku. Wysokie oczekiwania kibiców sprawiają, że analitycy i komentatorzy pracują na najwyższych obrotach. O tym, jak wygląda proces przygotowań do imprezy, opowie najbardziej znany polski komentator Counter-Strike'a Piotr "Izak" Skowyrski.