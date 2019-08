Overwatch World Cup to wydarzenie odbywające się rok do roku z finałami mającymi miejsce podczas listopadowego wydarzenia BlizzCon w Anaheim Convention Center w Kalifornii. Podczas tegorocznych rozgrywek zarówno eliminacje jak i faza grupowa również będą odbywały się Kalifornii, a nie jak do tej pory odrębnie w każdym regionie.

Reprezentacja Polski jak i niemal 40 innych krajów zaprezentowała oficjalne składy drużyn. W tegorocznym składzie naszej kadry znalazło się aż 4 reprezentantów z zeszłego roku oraz trzech nowych zawodników. Skład naszej kadry prezentuje się następująco:

Karol “Danye” Szcześniak

Jakub “Duku” Andrzejak

Michał “DXTR” Wiencek

Mikołaj “IDXD” Brydak

Maciej “Mesic” Natzke

Norman “Philion” Rutkiewicz

Dorian “Xyzano” Olechnicki

Nasza kadra to skład dosyć młody i jedynie z podstawowym doświadczeniem na arenie międzynarodowej. Aktualnie tylko jeden z naszych zawodników znalazł miejsce w najbardziej prestiżowych rozgrywkach Overwatch na świecie, Overwatch League. Pozostali zawodnicy stale próbują swoich sił w niższych ligach Open Division oraz Contenders.

Czy nasi zawodnicy pokażą pazur podczas tegorocznych rozgrywek? Tego przekonamy się pod koniec października, o ile drużyna pozyska sponsora na wylot naszej kadry do Stanów Zjednoczonych.