Polski Związek Piłki Nożnej inwestuje w esport. Zbigniew Boniek zapowiedział na Twitterze, że w sierpniu powoła zupełnie nową reprezentację Polski. - Pracujemy nad szczegółami - napisał Boniek.

Zbigniew Boniek krytykował esport

Użytkownicy Twittera od razu przypomnieli inny wpis Bońka, który w styczniu 2018 roku przyznał, że esport to dobry sposób na zarabianie pieniędzy, ale jest świadectwem pewnej patologii. - Boguś, bez jaj. Esport to jest i będzie duża kasa, ale to także świadectwo pewnej patologii. Siedzieć godzinami i walić w joystick? - pisał wtedy do Bogusława Leśnodorskiego prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej.

Na razie żadne szczegóły nowej reprezentacji nie są znane. Kamil Grabara, reprezentant Polski do lat 21, zażartował tylko, że może dostanie powołanie od Bońka. - Może tam się załapie - napisał piłkarz Huddersfield Town F.C.