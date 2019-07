Fortnite World Cup 2019 to największy w historii turniej esportowy. Uczestnicy zmagań zmierzą się w trzech trybach turniejowych - kreatywnym, duo oraz solo - w których na zdobywców pierwszego miejsca, czeka nagroda w postaci 3 milionów dolarów. Organizatorzy przygotowali dla kibiców niespodziankę w postaci rozgrywek ProAM. W trybie zmagań dla influencerów, obok 50 najbardziej znanych graczy Fortnite z całego świata, zobaczymy również Karola „Friza” Wiśniewskiego oraz Jakuba „Jacoba” Wrotniaka.

W trójce graczy reprezentujących biało-czerwone barwy znajdą się: Jarosław “JarkoS” Kaleta (x-kom AGO), Łukasz “Luki” Król (devils.one) oraz Maciej “teeq” Radzio (dynamind). Wszyscy trzej zawodnicy zapewnili sobie awans do turnieju, dzięki pokonaniu piekielnie trudnych, międzynarodowych eliminacji. Jako pierwszy do walki o 30 milionów dolarów dołączył „luKi”, który zdobył najwyższe miejsce w trzecim tygodniu zmagań. Dwa tygodnie później na liście uczestników turnieju zobaczyliśmy “JarkoSa”, a podczas rozgrywek w dziewiątym tygodniu kwalifikacji, do polskiej ekipy dołaczył "teequ”.

Kibicuj razem z nami!

Transmisja turniejowa, za której realizacją stanie FantasyExpo, odbędzie się prosto z jednego z najbardziej profesjonalnych i zaawansowanych miejsc treningowych esportowców w Europie - Esport Performance Center.

Komentatorami wydarzenia będą Kamil "Ewron" Lachowski oraz profesjonalny gracz drużyny devils.one Patryk "Taiovsky" Winny. W roli ekspertów zobaczymy zawodnika G2 Esports - Jakuba „Lothara” Szygulskiego oraz Dominika "Nero" Dąbrowskiego - reprezentującego devils.one. Transmisja odbędzie się na kanale Twitch EWROON.

Mistrzostwa Świata Fortnite to jedno z najważniejszych wydarzeń w kalendarzu wszystkich fanów popularnego battle royale’a. Z tej okazji w trakcie trwania polskiej transmisji Fortnite World Cup 2019, widzowie będą mieli okazję zgarnąć darmowe spraye, przygotowane przez wydawcę gry - studio Epic Games.

Warunkiem zdobycia bonusu przez graczy, będzie wpisanie na czacie komendy !WorldCup, po wywołaniu której pojawi się kod, dający możliwość odebrania nagrody w grze. Co więcej, dzięki wsparciu partnerów: Logitech G, TM Toys oraz Wydawnictwa Insignis, kibice śledzący transmisję będą mogli wygrać sprzęt gamingowy, figurki z postaciami z gry oraz zestawy poradników do Fortnite.

Harmonogram rozgrywek: