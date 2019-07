Za nami Europe Minor Championship Berlin 2019 - ostatni etap piekielnie trudnych eliminacji do najważniejszej imprezy Counter-Strike: Global Offensive w drugiej połowie 2019 roku. Niestety polskie zespoły odpadły we wcześniejszych kwalifikacjach, lecz o zakwalifikowanie się do wielkiego finału walczyły topowe drużyny Starego Kontynentu. Kibice nie mieli na co narzekać - rozgrywki na wszystkich szczeblach eliminacji były nie tylko bardzo zacięte, ale zostały również okraszone polską oprawą komentatorską, przygotowaną w krakowskim studiu Nervariena przez agencję FantasyExpo.

