W kwietniu 2019 r. minie dokładnie 20 lat od premiery Heroes of Might and Magic III na polskim rynku. Choć przez dwie dekady świat gier wideo mocno ewoluował, strategiczna produkcja wciąż cieszy się niesłabnącą popularnością w kraju. W jej efekcie zainicjowane zostały oficjalne mistrzostwa Polski.

Już 29 marca 2019 roku wystartuje druga edycja imprezy. Rywalizacja podzielona została na cztery etapy: fazę grupową, pucharową, decydującą (od 1/16 turnieju), a także wielki finał i mecz o trzecie miejsce. Podczas mistrzostw gracze są zobowiązani do używania kompletnej edycji Heroes of Might and Magic III wraz z modyfikacjami: dodatkiem Horn of the Abyss oraz nakładką HD Mod.

Mijają lata, a “Herosi” wciąż wzbudzają olbrzymie zainteresowanie. Cieszymy się, że w ten sposób łączymy fanów produkcji, pozwalając im na wzajemną rywalizację. Mamy nadzieję, że druga edycja mistrzostw przyciągnie jeszcze większą liczbę uczestników oraz widzów

- przyznał Mateusz Jarzembski z Fantasy Expo, jeden z organizatorów rozgrywek.

Pierwsza edycja mistrzostw Polski przerosła oczekiwania organizatorów. Do udziału zgłosiło się ponad 500 osób, a dzięki wsparciu partnerów i społeczności, wielki finał zrealizowany został w studiu telewizyjnym w Warszawie. Średnia oglądalność decydującego meczu wyniosła 5000 osób (7000 w szczytowym momencie). Z odtworzenia - za pośrednictwem YouTube - spotkanie obejrzało blisko 400 000 widzów.

W ramach drugiej edycji mistrzostw, organizatorzy zamierzają przeprowadzić transmisję nie tylko ze spotkania finałowego, ale także z meczu o trzecie miejsce. Obie potyczki odbędą się w Studio Nervarien w Krakowie. Gracze, którzy zajmą miejsca na podium, otrzymają nagrody pieniężne oraz rzeczowe.