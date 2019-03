Polish Open to polski turniej, rozgrywany w całości online. Impreza nawiązującą nazwą do prestiżowych zawodów sportowych, to zupełnie nowa szansa dla Polaków na rywalizację w przyjaznym formacie i walkę o wysokie nagrody. Oprócz zespołów znad Wisły, w zawodach udział mogą brać zagraniczne drużyny, w których występują nasi rodacy. Co więcej, na wszystkich zawodników chcących dołączyć do zmagań w imprezie czekają nagrody z puli 10 tysięcy dolarów.

W pierwszym turnieju Polish Open zobaczymy zmagania w League of Legends. Dla wszystkich miłośników e-sportu, organizator rozgrywek szykuje zmagania w inne popularne tytuły sportów elektronicznych w przyszłych edycjach imprezy. Taki format zawodów zapewni zarówno e-sportowcom, jak i kibicom możliwość śledzenia zmagań w swoją ulubioną grę.

Polish Open może się pochwalić wsparciem ze strony influencerów świata e-sportu oraz największych marek technologicznych takich jak OMEN by HP i NVIDIA. Turniej będziemy mogli zobaczyć w pełnej profesjonalnej polskiej oprawie, w której za komentarz będzie odpowiadał Damian “Nervarien” Ziaja. Organizator nie wyklucza jednak podczas transmisji występu innych znanych twarzy polskiej sceny komentatorskiej.

Organizacja turnieju w różne tytuły e-sportowe umożliwia nam zaoferowanie widzom imprezy, która dzięki zmianie gier na przestrzeni edycji, będzie dostosowana do ich własnych preferencji. Dzięki zaangażowaniu OMEN by HP oraz NVIDIA w projekt, jakim jest Polish Open, jesteśmy w stanie dostarczyć turniej najwyższej jakości, dający graczom i kibicom przyjazny format do rywalizacji, w którym zobaczymy e-sportowców nie tylko z Polski, ale również z innych krajów europejskich. - mówi Bartosz Semegin z Fantasy Expo

Na graczy chętnych spróbować sił w inauguracyjnej edycji Polish Open, czekają aż cztery turnieje kwalifikacyjne. Pierwsze eliminacje do zawodów zaplanowane są już na sobotę 30 marca oraz niedzielę 31 marca. W turnieju, oprócz teamów które przejdą kwalifikacje, wystąpią zaproszone drużyny, a pierwszą z nich poznamy już we wtorek 26 marca.

Całość zmagań turnieju Polish Open będzie można oglądać w pełnej profesjonalnej polskiej oprawie komentatorskiej na kanale Twitch NVIDIA GeForce PL, zaś informacji o turnieju pojawiać się będą na dedykowanej podstronie Polish Open.