Roland Garros. Linette zagrała jak Legia z Realem. Ale Switolina lepsza

Linette ma 25 lat, w światowym rankingu WTA zajmuje 94. miejsce, najwyżej w karierze była w nim na 64. pozycji. W turniejach wielkoszlemowych gra od 2015 roku, z siedmiu odpadała już w pierwszej rundzie, w jednym - US Open 2015 - dotarła do drugiej rundy. Teraz w Paryżu osiągnęła życiowy sukces. Docenić trzeba ją już za pokonanie rozstawionej z 29. numerem Any Konjuh w II rundzie (6:0, 7 :5). A to, co pokazała przeciw Switolinie, na pewno spotkało się z uznaniem wielu kibiców, dla których dotąd Polka była postacią anonimową.Ukrainka w bieżącym sezonie wygrała już cztery turnieje, w rankingu tylko za ten rok zajmuje pierwsze miejsce. Na Rolanda Garrosa przyjechała jako jedna z głównych faworytek. A gdyby Polka zachowała więcej zimnej krwi, mogłoby dojść do sensacji.Do stanu 5:5 w drugiej serii każda z zawodniczek wygrywała gemy przy swoim podaniu, ale to Polka była bliżej przełamania rywalki. Szczególnie w czwartym gemie tej partii. Miała wtedy cztery szanse wyjścia na 3:1, ale aż trzy breakpointy zmarnowała po własnych, niewymuszonych błędach. Przy stanie 5:5 Linette z połowy kortu uderzyła w siatkę piłkę , którą mogłaby skończyć gema. Po chwili mieliśmy przełamanie, a prowadząc 6:5 Switolina już pewnie, do zera, wygrała swojego gema.- Linette jest w takiej sytuacji, w jakiej byli piłkarze Legii, kiedy grali w Lidze Mistrzów z Realem. Dla niej też zagraniczni dziennikarze mogą się podnieść znad zeszytów, żeby na nią popatrzeć. Jak się fajnie zaprezentuje, to ją bardzo ładnie opiszą i będzie miała piękny PR - mówił nam przed meczem Lech Sidor. Były tenisista, a obecnie trener i komentator dodawał: - Już złapała tenisowego boga za nogi, a jeszcze ma dodatkowy bodziec. Od lat ciągle powtarzamy: "Radwańska, Radwańska, Radwańska", a jeśli chodzi o Linette, to przyzwyczailiśmy się, że szybko odpada. Tu jest szansa, żeby zostać w takim momencie, w którym już nie ma tej dużo większej. Gdyby Magda wygrała, to od teraz mówiłoby się tylko o niej. Nigdy czegoś takiego nie miała. Gdybym ja miał taki bodziec, to kort bym zjadł, linie połknął, sędziego pożarł, tak bym cisnął.Linette nie wygrała, ale bez wątpienia zasłużyła na to, by o niej mówić.