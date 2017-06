Ekstraklasa. Borysiuk dla Sport.pl: W Legii byłem zbyt krnąbrny, aby dać się naprawić. Poddał się nawet Jacek Magiera

Od dwóch miesięcy nie ukrywam, że gramy o wszystko. Po co to kryć? Trwa przecież historyczny sezon. Ale nie ma przegięcia, nie sprawdzamy codziennie ligowej tabeli. Jest świadomość tego, że walczymy o wielki cel, ale wiemy też, że nie wszystko zależy od nas. W niedzielę zdecydują niuanse, forma dnia.- Mamy drużynę czempionów! Sebastian Mila był mistrzem Polski i Austrii, Miloš Krasić wygrał ligę rosyjską i włoską, Grzesiek Wojtkowiak i Sławek Peszko triumfowali w Ekstraklasie z Lechem Poznań , a ja, Kuba Wawrzyniak i Dušan Kuciak - z Legią. Trener Piotr Nowak także zdobywał mistrzostwa, w Ameryce. Liderzy są w takich sytuacjach nieocenieni.- Cały czas dostaję od trenera kolejne uwagi. Bardzo praktyczne. Niedawno grał z nami w dziadka, byłem ja, Mila, Wawrzyniak. I piłeczka chodziła kilka minut. Można było się zmęczyć. Szybko da się zauważyć, że trener wie o co chodzi. Dlatego jego porady mocno biorę do serca . I daje to efekt, bo ostatni na dyspozycję nie mogę narzekać.- Chyba nie można wsadzić mnie do jednej szuflady ze Semirem. W Kaiserslautern grałem przecież i w Bundeslidze, i na jej zapleczu. Łącznie zebrałem z 50 meczów.Z tamtym zespołem nie mieliśmy prawa utrzymać się w lidze. Byliśmy zdecydowanie najsłabsi. Od mojego przyjścia wygraliśmy chyba tylko jeden mecz. Wyglądało to bardzo słabo. Dużo lepiej graliśmy po spadku. W 2. Bundeslidze zajęliśmy trzecie miejsce, mogliśmy wrócić, ale w barażach trafiliśmy na Hoffenheim z Roberto Firmino, który dziś gra w Liverpoolu. Byli za mocni. Przegraliśmy, a Kaiserslautern popadło w przeciętność.- Równie dobrze mogę powiedzieć, że nie powinienem odchodzić z Legii. Awansowaliśmy do fazy pucharowej Ligi Europy, przed nami był dwumecz ze Sportingiem Lizbona. To była najsilniejsza drużyna w jakiej kiedykolwiek grałem. Z Danijelem Ljuboją, Michałem Żewłakowem, Maćkiem Rybusem. Paka straszna! Myślę, że gdybyśmy z "Rybą" i Marcinem Komorowskim zostali, pokonalibyśmy Portugalczyków 4:2 i awansowalibyśmy dalej. Ale nie zostaliśmy. Podobnie myślę o ofercie Brugii. Co było i nie jest nie pisze się w rejestr.- Sam tego nie wiem. To była klapa, straciłem tylko czas. Razem z moim menadżerem Mariuszem Piekarskim mieliśmy pomysł, aby tam pograć, odbudować się. Nie było innych ofert, więc zaryzykowaliśmy. Pojawiłem się na boisku tylko cztery razy i spadłem z Premjer Ligi. To był moment krytyczny. Dwa lata wcześniej walczyłem w Bundeslidze, a w 2014 roku brakowało dla mnie miejsca w rosyjskim spadkowiczu.- To prawda. Po pobycie w Niemczech trafiłem do innego świata. Mieszkałem w Niżnym Nowogrodzie, mieście dość cywilizowanym, a właściwie to miasteczku, bo żyło tam "tylko" półtora miliona ludzi. Tylko co z tego, skoro na naszych meczach bywało po dwa tysiące kibiców? Tam królował hokej. Nie pomagał też fakt, że byłem tam sam, bez rodziny. Całe szczęście, że w Wołdze w tym samym czasie grali Piotrek Polczak i Marcin Kowalczyk.- Siedziało się, gadało. Na szczęście byłem tam tylko przez trzy miesiące. Zresztą - najgorsze w moim życiu. Później wylądowałem w Lechii.- To był całkowicie inny zespół. Tabuny testowanych piłkarzy, niektórzy byli bardzo słabi. Lechia dopiero się tworzyła, szukała drogi. Na szczęście tamte czasy już minęły. Dziś Lechia to klub o jakieś 70 proc. mocniejszy od tamtego z 2014 roku. Mamy super paczkę. Z perspektywy czasu mogę też powiedzieć, że transfer do Gdańska był wybitnym posunięciem. Odmienił moje życie. Trafiłem do reprezentacji, wróciłem do Legii, przyszła oferta z Queens Park Rangers.