Premier League. Jurgen Klopp wskazał swojego następcę na ławce trenerskiej Liverpoolu

Gerrard zakończył karierę w listopadzie ubiegłego roku grając dla Los Angeles Galaxy. Od tamtego czasu zajmuje się szkoleniem młodzieży "The Reds". Trener pierwszej drużyny, Jurgen Klopp , mianował go swoim następcą.- Bardzo się cieszę, że udało nam się ściągnąć Stevena z powrotem do Liverpoolu. To niesamowity człowiek i jeden z najlepszych piłkarzy świata. Powiedziałem mu, że kiedy już odejdę z klubu, to chciałbym, aby to on mnie zastąpił. Liverpool potrzebuje takiej legendy jak Steven Gerrard - powiedział niemiecki szkoleniowiec.Steven Gerrard to żywa legenda klubu z Merseyside. W czerwonych barwach rozegrał 710 spotkań i strzelił 186 goli. Przez 12 lat był kapitanem drużyny i wygrał z nią m.in. Ligę Mistrzów w sezonie 2004/2005.