Tenis. Znane osobowości ze świata tenisa pochwalają decyzję Rogera Federera

Absolutely the right decision from @rogerfederer not playing @rolandgarros ! He will be in my eyes getting ready for the grass...@Wimbledon — Boris Becker (@TheBorisBecker) 16 maja 2017

As I predicted, Roger will not play in Paris. A very clever move to me. Roger knows his body. Best chances to win GS in Wimby and US Open — Robin Söderling (@RSoderling) 15 maja 2017

I 100% believe Fedfan decision with his team to pull out was purely based on what is best for him getting ready for grass court season..... — Brad Gilbert (@bgtennisnation) 15 maja 2017

- Absolutnie właściwa decyzja Federera, aby nie grać w Roland Garros. Myślę, że będzie zbierał siły na Wimbledon - napisał Boris Becker- Tak jak przypuszczałem, Roger nie zagra w Paryżu. Według mnie to bardzo rozsądny ruch. Roger zna swój organizm najlepiej. Teraz ma największe szanse na wygranie Wimbledonu i US Open - napisał szwedzki tenisista, Robin Soderling, który dwukrotnie dochodził do finału French Open, a w jednym z nich przegrał właśnie z Federerem.- Wierzę, że decyzja Federera jest spowodowana chęcią jak najlepszego przygotowania się na sezon na trawie - napisał Brad Gilbert, były tenisista, trener tenisowy m.in. Andre Agassiego oraz ekspert i komentator stacji ESPN.Korty ziemne nigdy nie należały do ulubionych Federera. Szwajcar zdecydowanie preferuje korty trawiaste, na których rozgrywany jest Wimbledon. W związku z jego nieobecnością ogromnym faworytem do triumfu we French Open jest Rafael Nadal.Turniej odbędzie się w dniach 28 maja 11 czerwca . Tytułu bronić będzie Novak Djoković.