Bundesliga. Niezauważony rekord Nilsa Petersena

Bayern Monachium już wcześniej zapewnił sobie mistrzostwo Niemiec. Robertowi Lewandowskiemu zależało więc w ostatniej kolejce jedynie na zdobyciu armaty dla najlepszego strzelca sezonu. Nie udała mu się ta sztuka, ponieważ nie zdobył żadnej bramki, a Aubameyang strzelił Werderowi dwie i na ostatniej prostej wyprzedził Polaka. Bayern wygrał z Freiburgiem 4 :1, a jedyne trafienie dla przegranych zapisał na swoim koncie Nils Petersen. Pobił tym samym wieloletni rekord Bundesligi.28-latek strzelił Bayernowi 19. bramkę w karierze wchodząc na boisko z ławki, dzięki czemu stał się najskuteczniejszym rezerwowym w historii ligi. Wyprzedził w tej klasyfikacji Alexandra Zicklera, który w latach 1993-2005 odziewał barwy... Bayernu.Co ciekawe, Petersen również występował przez krótki okres w Bawarii . Zagrał tam łącznie dziewięć meczów, w których dwukrotnie trafił do siatki. Następnie został wypożyczony do Werderu Brema, a od 2015 roku występuje we Freiburgu. W tym sezonie strzelił 10 goli, z czego aż 9 jako rezerwowy. Jego największym dotychczasowym sukcesem jest srebrny medal Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro z 2016 roku.