Piłka ręczna. Metraco Zagłębie Lubin zdobywcą Pucharu Polski

Zawodniczki Zagłębia Lublin po słabszym początku meczu (1:3) szybko doprowadziły do remisu i z czasem wyszły na prowadzenie. Ich przewaga nie była zbyt duża i przez większą część spotkania wynosiła jedną, dwie bramki. Piętnaście minut przed końcem wzrosła do czterech trafień (21:17) i to wystarczyło, aby odnieść zwycięstwo.Podopieczne Bożeny Karkut zdobyły Puchar Polski po raz czwarty w historii klubu. Wcześniej triumfowały w latach 2009, 2011 i 2013. Bieżący sezon jest dla nich bardzo udany, ponieważ jakiś czas temu wywalczyły wicemistrzostwo Polski.Nagroda dla najlepszej zawodniczki sobotniego meczu trafiła do wielokrotnej reprezentantki Polski, Kaji Załęcznej, dla której było to ostatnie spotkanie w zawodowej karierze.