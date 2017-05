Ekstraklasa. Zagłębie lepsze w derbach, Ruch Chorzów na skraju spadku do 1. ligi

Wygrana Wisły, porażka Cracovii

Tabela grupa spadkowej

Miejsce Drużyna Mecze Punkty 9. Wisła Płock 34 28 10. Zagłębie Lubin 34 28 11. Piast Gliwice 34 22 12. Cracovia 34 21 13. Górnik Łęczna 34 21 14. Śląsk Wrocław 34 20 15. Arka Gdynia 34 20 16. Ruch Chorzów 34 17

Derbowy pojedynek w Lubinie od samego początku przebiegał pod dyktando gospodarzy. Już w 15. minucie prowadzenie Zagłębiu dał Filip Starzyński. Pomocnik popisał się ładnym uderzeniem z rzutu wolnego. Zaraz na początku drugiej połowy drużyna Piotra Stokowca mogła prowadzić 2:0. Mogła, ale uderzenie Łukasza Piątka zatrzymało się na poprzeczce. Piątek sprytniejszy był kilka chwil później. Najpierw jego strzał odbił się od słupka, jednak zawodnik Zagłębia pobiegł za piłką i spokojnie dobił ją do pustej bramki.We wtorkowy wieczór w tragicznej sytuacji postawił się Ruch Chorzów. By realnie wierzyć w utrzymanie w lidze, ostatnie drużyna tabeli musiała pokonać u siebie Piasta Gliwice. Musiała, ale w pierwszej połowie nie zagroziła bramce rywala. Po przerwie zaś to gliwiczanie atakowali. I to atakowali skutecznie.W 72. minucie niefortunnie interweniował Paweł Oleksy, który pokonał własnego bramkarza. Trzy minuty później drugiego gola strzelił Gerard Badia, a na dwie minuty przed końcem regulaminowego czasu gry trzecią bramkę dołożył Hebert.Wcześniej, bo o godz. 18 rozpoczęły się dwa inne spotkania: Górnik Łęczna grał z Cracovią, a Arka Gdynia podjęła Wisłę Płock . Na stadionie w Lublinie emocje zaczęły się dopiero po przerwie. Wtedy to zobaczyliśmy pierwsze celne strzały, wtedy też padły pierwsze bramki. W 50. minucie po dośrodkowaniu Javiego Hernandeza gola głową strzelił Leandro. W 77. minucie bardzo ładnym uderzeniem z powietrza popisał się Adam Dźwigała. Pięć minut później wynik spotkania strzałem z bliska na pustą bramkę ustalił Śpiączka. Drugą asystę w tym meczu zanotował Hernandez.Równie ciekawie było w Gdyni, gdzie o ekstraklasowy byt walczyła Arka. Mimo trudnej sytuacji w tabeli po gdynianach nie było widać zaangażowania i walki o każdą piłkę i punkty. O zwycięstwie Wisły Płock zdecydowało trafienie Arkadiusza Recy z 16. minuty gry. 21-latek po przerwie mógł strzelić drugiego gola. Mógł, ale w sytuacji sam na sam z Pavelsem Steinborsem uderzył obok bramki.do rozegrania zostały trzy kolejki