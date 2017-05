Bundesliga. Robert Lewandowski znowu deklasuje. Kolejne wyróżnienie dla Polaka

Lewandowski zdobył dwie bramki w starciu z RB Lipsk, które Bayern w szalonych okolicznościach wygrał 5: 4 . Dla Lewandowskiego było to kolejno 29. i 30. trafienie uzyskane w tym sezonie Bundesligi W plebiscycie oficjalnego portalu ligi niemieckiej (Bundesliga.de) Polak zwyciężył niemal bezdyskusyjnie, zdobył 48 proc. głosów. Oprócz niego do tytułu piłkarza kolejki nominowani byli Pierre-Michel Lasogga (Hamburger SV, 23 proc. głosów), Andrej Kramarić (TSG 1899 Hoffenheim, 19 proc.) oraz Stefan Kiessling (Bayer Leverkusen, 10 proc.).Lewandowski dzięki bramkom zdobytym w meczu z Lipskiem na kolejkę przed końcem sezonu prowadzi w klasyfikacji strzelców. Goni go Pierre-Emerick Aubameyang, który ma jednego gola mniej.W ostatniej kolejce Bayern zagra z Freiburgem, a Borussia z Werderem. Początek wszystkich meczów w sobotę o 15.30.