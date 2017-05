Piłka ręczna. Kto po Dujszebajewie? Kuchta: Piotr Przybecki jest naszym pierwszym wyborem

Łukasz Jachimiak: Po przyjęciu dymisji Tałanta Dujszebajewa prezes Andrzej Kraśnicki zdradził, że prowadzenie kadry zaproponował Piotrowi Przybeckiemu, który przed rokiem razem z Dujszebajewem znalazł się w finale konkursu na szkoleniowca reprezentacji Polski. Kiedy dowiemy się czy Przybecki przyjmie ofertę?

Rozmawiacie z innymi kandydatami na wypadek gdyby Przybecki odmówił, czy uznaliście, że dziwnie byłoby prowadzić z kimś rozmowy od razu zaznaczając, że nie jest tym, kogo chcecie najbardziej?

Prezes Kraśnicki ubolewa nad tym, że trudno znaleźć trenera, który nie byłby związany z żadnym klubem, a reprezentacji przydałby się szkoleniowiec na wyłączność. Tylko czy jest możliwe, że takiego znajdziecie, że np. Przybecki zrezygnuje z prowadzenia Wisły Płock?

Zwłaszcza kiedy federacja płaci mniej niż Wisła Płock czy tym bardziej Vive Kielce, w którym pracuje Dujszebajew.

Jeśli Przybecki przyjmie ofertę, to będziecie chcieli, żeby pracował np. z Robertem Lisem, który był asystentem Dujszebajewa? Może dobrze by się uzupełniali - obaj młodzi, z niezłymi wynikami w pracy trenerskiej w naszej lidze, jeden z dużym doświadczeniem z Niemiec, a drugi z Francji.

Z kim rozmawiacie poza Przybeckim? To Lis, Damian Wleklak, Marcin Lijewski, Patryk Rombel?

Rombel pewnie mniej, skoro będzie prowadził Zaporoże?

Ale jeśli Dujszebajewowi trudno było łączyć pracę z Polską i z Vive, a Przybeckiemu miałoby być trudno łączyć prowadzenie Wisły i Polski, to tym większe trudności w śledzeniu wydarzeń w naszej lidze i w obserwowaniu graczy miałby będący na Ukrainie Rombel.

Zagranicznych trenerów nie bierzecie pod uwagę?

Do końca maja poznamy nazwisko nowego szkoleniowca?

Prezes i trener Przybecki porozmawiali, teraz trener się zastanawia, a my czekamy. Chcielibyśmy, żeby się określił jak najszybciej, ale trzeba dać mu trochę czasu.- Rozmowy prowadzić musimy, ale oczywiście trzeba być uczciwym, inni kandydaci muszą mieć świadomość, że Piotrek Przybecki jest naszym pierwszym wyborem. Sądzę, że Piotrek da odpowiedź dość szybko i albo sprawa będzie załatwiona, albo będziemy dalej prowadzić rozmowy.- Założenia można mieć, ale jak weźmiemy przykład Przybeckiego, to nierealne jest, żeby odszedł z Wisły. Kiedyś rygorystycznie przestrzegano przepisu mówiącego, że trener kadry powinien zajmować się tylko nią, a gdy ja zostałem nominowany, to prowadziłem klub i do momentu zakończenia kontraktu, czyli wtedy u mnie do końca sezonu, trenowałem i klub, i reprezentację, a dopiero później zająłem się tylko reprezentacją. Idealnie by było, gdyby teraz też trener dokończył sezon z klubem i później był już tylko dla drużyny narodowej. Ale teoria swoje, a praktyka swoje - tak to teraz wygląda.- Oczywiście. Dopiero składając pensje z klubu i reprezentacji nasz trener ma pieniądze zbliżone do dobrych, europejskich standardów.- Na pewno będzie dwójka, ale do tej pory zawsze asystenta wskazywał trener główny, bo on musiał wiedzieć, z kim będzie mu się dobrze pracowało, do kogo ma pełne zaufanie. I chyba tak będzie i tym razem.- Tak, wszyscy są brani pod uwagę.- Dlaczego? Przecież reprezentacje się spotykają w takich terminach, że to nie koliduje z rozgrywkami klubowymi.- To jest jasne, na pewno to na jego korzyść nie przemawia.- Mamy dwa świeże doświadczenia: z Michaelem Bieglerem i teraz z Tałantem Dujszebajewem. Nie wnikając w przyczyny, do długiej współpracy nie doszło, nie udało się. Zupełnie możliwości zatrudnienia kolejnego zagranicznego trenera nie wykluczamy, ale jednak jest to mało prawdopodobne.- Tak, w dwa tygodnie musimy zdążyć. Tym razem nie ma czasu na rozpisywanie konkursu, trzeba decydować i w połowie czerwca walczyć jeszcze w dwóch ostatnich meczach eliminacji ME 2018.