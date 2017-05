Premier League. Ostatnio alkohol, teraz hazard. Wayne Rooney wywołuje kolejny skandal na Wyspach

Wayne Rooney imprezował po meczu Anglii. "Ledwie stał na nogach"

Ze środka tabeli po mistrzostwo. Jak zmieniła się Chelsea Antonio Conte?

Wayne Rooney znowu trafił na łamy angielskich gazet. I znowu z powodów pozasportowych. Tym razem przyłapano go w kasynie (poprzednio w pubie , na piciu alkoholu). Spędził tam dwie godziny. Ale to były bardzo pechowe godziny, bo przegrał w tym czasie pół miliona funtów.- Ciągle stawiał na czerwone. Wyglądał, jakby nic innego nie istniało. Był niezwykle lekkomyślny. Wypił kilka butelek piwa, ale nie był pijany. Bardziej zainteresowany był hazardem niż piciem alkoholu. Przegrane tylko skłaniały go do stawiania kolejnych pieniędzy - mówi anonimowy informator, którego cytuje "The Sun".Pół miliona funtów to duża suma, robi wrażenie. Pytanie, czy zrobiła na Rooneyu, który jest w stanie odrobić ją w niespełna dwa tygodnie (270 tys. funtów - tyle wynosi tygodniówka Rooneya). - Nie wyglądał na zadowolonego: przeklinał pod nosem, mówił do siebie. Ale nie był agresywny, nie sprawiał problemów obsłudze kasyna - mówi informator gazety.Wydaje się, że historia Rooneya na Old Traford właśnie dobiega końca. Kibice Manchesteru United nie są zadowoleni z jego gry , a Jose Mourinho wielokrotnie zwracał mu uwagę, że źle się prowadzi i nie wykorzystuje swojego potencjału.Umowa Rooneya z United obowiązuje do połowy 2019 roku. Mówi się jednak, że odejdzie już teraz - po sezonie, najprawdopodobniej do Chin.***Kłopoty nie opuszczają Wayne'a Rooneya. A nawet nie tyle opuszczają, ile on sam, permanentnie się w nie pakuje. Tym razem tabloid "The Sun" opublikował zdjęcia pijanego piłkarza dwa dni po zwycięstwie Anglików nad Szkotami (3:0).Zwycięstwo z West Bromwich Albion zapewniło Chelsea szósty w historii tytuł mistrza Anglii. Co zmieniło się na Stamford Bridge, że drużyna, która poprzedni sezon zakończyła na 10. miejscu w tabeli Premier League , znów jest na jej szczycie?