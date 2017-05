Serie A. Juventus przegrał z Romą. Świętowanie mistrzostwa odłożone. Cały mecz Szczęsnego

Niedzielne spotkanie było ostatnim meczem 36. kolejki Serie A . Zapowiadało się bardzo ciekawie, ponieważ aktualny mistrz kraju, Juventus Turyn , miał się zmierzyć z wicemistrzem, AS Romą. Ich starcie nie zawiodło, lecz końcowy rezultat jest dość sporą niespodzianką. Wynik meczu otworzył w 21. minucie Gabończyk Mario Lemina, który po podaniu Gonzalo Higuaina pokonał Wojciecha Szczęsnego . Pięć minut później był już remis, ponieważ bramkę zdobył doświadczony Daniele De Rossi. Następnie w 56. minucie na listę strzelców wpisał się Stephan El Shaarawy, a asystował mu Radja Nainggolan. Belgowi również udało się tego wieczoru znaleźć drogę do siatki. W 65. minucie Gianluigi Buffon skapitulował po raz trzeci i ostatni. Roma pokonała niespodziewanie Juventus 3:1.Juventus utrzymał się na pierwszym miejscu w tabeli, ale musi odłożyć świętowanie mistrzostwa Włoch. Roma ma cztery punkty mniej i jest druga. Do końca sezonu pozostały dwie kolejki.