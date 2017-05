Play-off NBA. Sport.pl typuje: czy w finale NBA będzie powtórka z dwóch ostatnich lat?

WSCHÓD

ZACHÓD

Rywalizacja we wszystkich rundach play-off toczy się do czterech zwycięstw. Dwa pierwsze spotkania rozgrywane są na parkiecie drużyny, która miała lepszy bilans na koniec sezonu zasadniczego. Sport.pl tradycyjnie przed pierwszymi meczami wskazuje faworytów każdej pary. Nie inaczej będzie w przypadku finałów Konferencji Wschodniej i Zachodniej. Oto nasze typy:Prognoza pojawi się po zakończeniu rywalizacji Celtics z Wizards. Po sześciu meczach jest 3-3. Decydujące spotkanie o godz. 2 w nocy z poniedziałku na wtorek polskiego czasu.Warriors w dwóch ostatnich latach dochodzili do finału NBA , ale ani razu nie trafili na wydawałoby się najgroźniejszego rywala z Zachodu, czyli Spurs. W tym roku wreszcie te zespoły się zmierzą w decydującej walce o finał. W ostatnich trzech latach w sezonie zasadniczym mieliśmy 10 pojedynków Warriors ze Spurs, ekipa z Teksasu wygrała sześć z nich, ale wyciągać wniosków z tego nie można - duża cześć meczów odbywała się bez kluczowych graczy, czy to z powodu kontuzji czy z powodu odpoczynku.Warriors przefrunęli przez dwie pierwsze rundy bez porażki, Spurs musieli się nieco namęczyć z Houston Rockets, a do tego stracili do końca sezonu Tony'ego Parkera. Nie wiadomo też, czy Kawhi Leonard będzie w pełni sił, choć decydujący mecz z Rockets zagrali bez niego, a wygrali lekko, łatwo i przyjemnie różnicą 39 punktów.Warriors wciąż czekają na przebudzenie Klaya Thompsona, a i nie do końca wiadomo, jak zespół zareaguje na porażkę pod wodzą trenera Mike'a Browna, który zastępuje Steve'a Kerra (problemy z plecami). Ale i tak ubiegłoroczni finaliści mają niesamowitą siłę rażenia. Stephen Curry i Kevin Durant zmieniają się w roli ofensywnej opcji numer jeden, a "wszystkorobiący" Draymond Green nie dość, że spina atak Spurs, ale jest i kluczową postacią w obronie.4-2 dla Warriors