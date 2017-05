Ogromne wyróżnienie dla Michała Pazdana. Piłkarz Legii w złotej drużynie FIFA 2017!

Michał Pazdan opuści Legię? Chętny musi zapłacić aż 2,5 mln euro!

Drużyna sezonu w FIFA 17 to ukłon w stronę najlepszych piłkarzy kończącego się sezonu piłkarskiego w Europie i na całym świecie. Składa się ona z trzech składów - złoty, srebrny i brązowy, a utworzona zostaje w całości na podstawie głosów internautów, którzy wybierają piłkarzy regularnie grających na najwyższym poziomie, ale nie łapiących się wcześniej do żadnej drużyny tygodnia.Do złotej, najlepszej drużyny FIFA 2017, wybrany został Michał Pazdan. Reprezentant Polski dostał kartę z oceną ogólną 87. Wyżej ocenionych zostało ledwie kilku innych zawodników - m.in. Daniel Carvajal z Realu Madryt (91) czy Jan Vertonghen z Tottenhamu (91).Do srebrnej drużyny załapał się z kolei Piotr Tomasik (ocena: 74), a do brązowej jego kolega z Jagiellonii - Ivan Runje (64).***Rewelacja Euro 2016 już latem może opuścić warszawską Legię. 29-letni reprezentant Polski od kilku miesięcy jest obserwowany przez kilka zachodnich klubów. Jak dowiedział się Sport.pl , chętny na stopera Legii będzie musiał zapłacić 2,5 mln euro, czyli 10 mln zł.