Premier League. Jose Mourinho podziękował sędziemu za... czerwoną kartkę dla swojego piłkarza

Ze środka tabeli po mistrzostwo. Jak zmieniła się Chelsea Antonio Conte?

W czwartek klub z Old Trafford wygrał półfinałową rywalizację w Lidze Europy z hiszpańską Celtą Vigo i w walce o pierwsze od dziewięciu lat trofeum w Europie zmierzy się z Ajaksem Amsterdam . Z kolei w Premier League w najbliższych tygodniach bić się będzie o czwarte miejsce w lidze z Liverpoolem, Manchesterem City i Arsenalem. Słowem, dla "Czerwonych Diabłów" szykuje się intensywny koniec sezonu.- Nie jesteśmy w tak komfortowej sytuacji jak Ajax. Oni mają dwanaście dni, by się przygotować do finału, a my? My w tym czasie... A nawet nie tyle my, ile grupa 15-16 piłkarzy w mojej drużynie, zagra trzy mecze ligowe - wskazał Mourinho.I zaskoczył wszystkich, bo podziękował sędziemu Michaelowi Oliverowi za czerwoną kartkę dla Andera Herrery, która sprawiła, że jego zespół odpadł z Pucharu Anglii po porażce 0:1 w ćwierćfinale z Chelsea. Zaskoczenie jest tym większe, że jeszcze miesiąc temu Portugalczyk na tę kartkę narzekał, twierdził, że ustawiła tamten mecz.- Teraz, z perspektywy czasu, muszę powiedzieć "dziękuję". Dziękuję sędziemu za tę czerwoną kartkę Herrery. Nie przetrwalibyśmy końcówki sezonu, gdybyśmy mieli jeszcze grać dalej w Pucharze Anglii - stwierdził Mourinho.Do końca sezonu United rozegra jeszcze cztery mecze. W lidze zmierzy się z Tottenhamem ( 14 maja ), Southapton (17 maja) i Crystal Palace ( 21 maja ). Po zakończeniu ligi zagra w finale LE z Ajaksem Amsterdam ( 24 maja w Sztokholmie).***Piątkowe zwycięstwo z West Bromwich Albion zapewniło Chelsea szósty w historii tytuł mistrza Anglii. Co zmieniło się na Stamford Bridge, że drużyna, która poprzedni sezon zakończyła na 10. miejscu w tabeli Premier League, znów jest na jej szczycie?