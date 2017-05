Ekstraklasa. Nenad Bjelica wściekły na komentatorów. "Lech zasługuje na większy szacunek"

Bjelica w piątek przed południem pojawił się na konferencji prasowej przed meczem Lecha z Pogonią Szczecin (niedziela, godz. 15.30). Dziennikarze spotkanie zaczęli od pozornie niegroźnego pytania o Mihaia Raduta ("czy zasłużył na więcej szans?"), który tydzień temu po raz pierwszy zagrał w ekstraklasie od pierwszej minuty i strzelił gola.- Czy Radut zagrał w Niecieczy dobry mecz? -zapytał ich od razu Bjelica. - Tak - odpowiedzieli dziennikarze. - OK, w porządku. Pytam dlatego, że komentatorzy Canal+ nie potrafili wskazać ani jednego mojego piłkarza, który rozegrał dobre spotkanie. Przecież my wygraliśmy tam 3:0! - zdenerwował się trener Lecha.I dalej się dziwił: - Nie zagraliśmy z Termalicą perfekcyjnie, ale w naszym przypadku to jest standard, że nas się tak negatywnie ocenia. A przecież my wygraliśmy osiem meczów wynikiem 3:0! Słabej drużynie nie może się coś takiego przytrafić.Bjelica uważa, że Lech jest w Polsce niedoceniany. - Zasłużyliśmy na więcej szacunku. Na 15 meczów wiosną osiem wygraliśmy różnicą trzech goli. Jak ktoś gra słabo, to nie może osiem razy osiągnąć takiego rezultatu. Nawet Real ani Barcelona nie wygrały tyle razy z taką różnicą goli. Im też się przytrafiają słabsze występy, Bayern Monachium też przegrywa.I na koniec znowu wrócił do meczu w Niecieczy: - Na boisku świetni byli Jan Bednarek i Maciek Wilusz. A oni w Canal+ nie mogli odnaleźć jednego dobrego piłkarza w naszej drużynie. Wskazali w końcu na Pawła Tomczyka, który był wtedy cztery minuty na boisku. Wstyd, po prostu wstyd.Lech na pięć kolejek przed końcem ma tyle samo punktów co Jagiellonia (34), ale jest drugi w tabeli. Do rozegrania pozostały mu jeszcze spotkania z Pogonią, Lechią i Wisłą u siebie oraz Legią i Jagiellonią na wyjeździe.