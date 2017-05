Bundesliga. Bayern Monachium żegna się z piłkarzem. Holger Badstuber nie przedłuży umowy

Bayern Monachium wydał oświadczenie w sprawie Holgera Badstubera. Prezes bawarskiego klubu Karl-Heinz Rummenigge poinformował, że podatny na kontuzje zawodnik odchodzi z klubu po tym, jak w czerwcu wygaśnie jego umowa.- To było jasne od samego początku, że po wypożyczeniu do Schalke, Holger Badstuber będzie szukał nowych doświadczeń za granicą. W tej sytuacji Bayern Monachium życzy mu wszystkiego dobrego i dziękuje za jego wielkie zaangażowanie przez prawie 15 lat na Sabener Strasse - mówi Rummenigge, którego cytuje oficjalna strona Bayernu.Badstuber trafił do szkółki Bayernu w 2002 roku z VfB Stuttgart . W styczniu został wypożyczony do Schalke 04 Gelsenkirchen, by odbudować formę po kolejnej kontuzji. W barwach Schalke rozegrał dziesięć meczów w Bundeslidze.