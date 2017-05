Bundesliga. "Bomber Lewandowski". Niemcy zachwycają się dodatkowym treningiem Polaka w Bayernie

bk

Robert Lewandowski (MICHAEL SOHN/AP)

Robert Lewandowski znów jest w pełnym "gazie". I robi wszystko, by po raz kolejny zdobyć koronę króla strzelców. W czwartek został na boisku nawet dłużej, niż inni. A wszystko po to, by odbyć dodatkowy trening strzelecki - pisze niemiecki "Bild".

