SPORTOWY ROZKŁAD WEEKENDU. Joanna Jędrzejczyk broni mistrzowskiego pasa! Walka o mistrzostwo Polski

EKSTRAKLASA



15.30 Jagiellonia Białystok - Wisła Kraków



Lider tabeli podejmie u siebie Wisłę Kraków, która bardzo słabo spisuje się na wyjazdach w tym sezonie: zdobyła zaledwie 12 pkt w 16 meczach. Goście będą musieli radzić sobie bez Macieja Sadloka i Arkadiusza Głowackiego. A jak na Jagiellonię wpłyną pogłoski o możliwym odejściu trenera Michała Probierza po sezonie?



Typ Sport.pl: JAGIELLONIA



18.00 Śląsk Wrocław - Ruch Chorzów



Walka w grupie spadkowej będzie toczyć się na noże. Ostatni w tabeli Śląsk podejmie u siebie 14. Ruch Chorzów w meczu o "sześć punktów". Obie ekipy nie wygrały żadnego ze swoich ostatnich pięciu spotkań, przegrywając aż trzy. Kto przełamie fatalną passę?



Typ Sport.pl: REMIS



20.30 Wisła Płock - Cracovia



Wisła Płock może czuć się pewna utrzymania, już do awansu do grupy mistrzowskiej zabrakło jej naprawdę niewiele (jednego punktu). Cracovia nieco odetchnęła dzięki remisowi z Zagłębiem oraz po pokonaniu Arki, dzięki czemu ma w tej chwili trzy punkty przewagi nad strefą spadkową.



Typ Sport.pl: WISŁA PŁOCK



INNE MECZE PIŁKARSKIE



15.30 RB Lipsk - Bayern



Mecz wicelidera z liderem, który dla bayernu nie ma już żadnego, poza prestiżowym, znaczenia. Stawką, która obecnie monachijczyków najbardziej interesuje w Bundeslidze, jest tytuł króla strzelców. Walczy o niego Robert Lewandowski, którego w ostatniej kolejce dogonił w klasyfikacji snajperów Pierre-Emmerick Aubameyang - obaj strzelili po 28 goli. BVB w 33. kolejce zagra z Augsburgiem.



Typ Sport.pl: BAYERN



POZOSTAŁE WYDARZENIA



19.00 Żużlowe GP Polski na Stadionie Narodowym



Po raz trzeci w historii najlepsi żużlowcy świata ścigać się będą na Stadionie Narodowym. W stawce zobaczymy pięciu Polaków Macieja Janowskiego, Piotra i Przemysława Pawlickich, Bartosza Zmarzlika i Patryka Dudka.



około 5.00 Walka Joanny Jędrzejczyk z Jessicą Andrade



W Dallas rywalką Joanny Jędrzejczyk będzie Jessica Andrade (16-5-0). Dla Polki to miejsce szczególne. Dwa lata temu pokonała tu Carlę Esparzę i została mistrzynią UFC w wadze słomkowej. Teraz może dokonać czegoś równie wielkiego - wyrównać należący do Rondy Rousey rekord sześciu wygranych walk o mistrzostwo. Oglądaj UFC 211 o 04:00 w nocy z soboty na niedzielę 14 maja, tylko na Extreme Sports Channel



Typ Sport.pl: JĘDRZEJCZYK



Poza tym dzieje się:



od 12.15 mecze hokejowych mistrzostw świata Elity



o 13.00 półfinał PGNiG Superligi MMTS Kwidzyn - Vive Tauron



od 13.30 mecze 37. kolejki Premier League



od 15.30 mecze 33. kolejki Bundesligi



od 16.00 mecze 37. kolejki Primera Division



od 17.45 mecze 30. kolejki I ligi



od 18.00 mecze 36. kolejki Serie A



NIEDZIELA



EKSTRAKLASA



15.30 Lech Poznań - Pogoń Szczecin



Kiedyś Marcin Robak grając w Pogoni Szczecin strzelił Lechowi aż pięć goli w jednym spotkaniu. Czy tym razem będzie równie skuteczny w barwach Lecha? Poznaniacy mocno liczą na jego skuteczność, bo wciąż zażarcie walczą o mistrzostwo Polski.



Typ Sport.pl: LECH



15.30 Lechia Gdańsk - Korona Kielce



Lechia miała za sobą okres słabszej gry, ale ostatnio wydostała się z kryzysu i wygrała z Bruk-Betem Termaliką oraz Wisłą Kraków. Gdańszczanie są na 4. miejscu, ale do prowadzącej Jagiellonii tracą tylko jeden punkt. Za to Korona tak naprawdę już o nic nie gra, cel na ten sezon - awans do grupy mistrzowskiej - już zrealizowała.



Typ Sport.pl: LECHIA



18.00 Legia Warszawa - Bruk-Bet Termalica Nieciecza



Wydaje się to niemożliwe, ale jednak: Legia jeszcze nigdy nie pokonała Bruk-Betu Termaliki Niecieczy w lidze. Dotychczasowy bilans to dwie porażki i dwa remisy. Teraz fatalną passę postara się przerwać Jacek Magiera, zwłaszcza że Legia jest na 3. miejscu w tabeli (punkt straty do prowadzącej Jagielonii).



Typ Sport.pl: LEGIA



