Siatkówka. Gwiazda brazylijskiej kadry podejrzana o stosowanie dopingu

Postać dotąd złota

W czwartek brazylijskie media obiegła informacja o tym, że jedna z największych gwiazd w historii dyscypliny, Murilo Endres, nie przeszedł testu antydopingowego. Jak podano został przyłapany na stosowaniu furosemidu - środka moczopędnego, który wykorzystywany jest w przypadku obrzęków. Jego działanie dopingowe objawia się poprzez wypłukiwanie innych substancji z organizmu, co może skutecznie markować stosowanie pozostałych preparatów zakazanych przez światową federację, a także zbijać wagę.Sam zainteresowany nie skomentował informacji, jednak poprosił o przebadanie próbki B, która ma udowodnić, że był czysty. W jego niewinność wierzą również władze klubu, w którym gra od kilku lat, czyli Sesi. - Ufamy Murilo i wiemy, że jest wielkim profesjonalistą. Poczekamy na wyniki próbki B, a jeśli jej rezultat potwierdzi wcześniejsze badania, to będziemy musieli sprawdzić, dlaczego i w jakich okolicznościach zawodnik przyjął niedozwoloną substancję. Niemniej jednak w stu procentach wspieramy naszego gracza - powiedziały mediom władze klubu.Wcześniej takie samo uchybienie wykryto u pływaka Cesara Cielo Filho oraz Daiane dos Santos, która zajmuje się gimnastyką. Serwis globo.com poinformował jednak, że pierwszy z nich został uniewinniony, a dziewczyna pauzowała przez kilka miesięcy.Murilo Enders to jedna z największych gwiazd brazylijskiej siatkówki. Wielokrotnie stawiany był za przykład sportowca, a jego osiągnięcia, doświadczenie i pozycja lidera w zespole zyskiwały mu sympatię fanów dyscypliny na całym świecie. O jego popularności świadczy fakt, że w pewnym momencie związek jego i siatkarki Jaqueline określano mianem najpopularniejszego sportowego małżeństwa Ameryki Południowej, co pociągnęło za sobą olbrzymie zainteresowanie ich życiem prywatnym. Zdobył dwa srebrne medale igrzysk olimpijskich (2008, 2012), dwukrotnie triumfował w mistrzostwach świata (2006, 2010), aż sześć razy z kadrą wygrywał Ligę Światową. Kiedy w lipcu 2016 roku z powodów zdrowotnych nie został powołany przez Bernardo Rezende na kolejne igrzyska, ogłosił zakończenie kariery reprezentacyjnej. Od 2009 roku gra w jednym klubie - SESI.