Giro d'Italia. Hiszpański kolarz wykluczony z wyścigu za uderzenie rywala

Podczas 4 . etapu Giro d'Italia - około 20 km przed jego metą - Javier Moreno zaatakował Diego Rosę. Kolarz Bahrain Merida uderzył rywala, a całe zajście wyłapały kamery.- To nie powinno się wydarzyć. Zgadzamy się z decyzją sędziów - powiedział dyrektor Bahrain Merida Alberto Volpi. - Walczyliśmy o pozycję, popchnął mnie na jednego z kibiców. A kiedy jeden człowiek popycha na drodze drugiego człowieka, to jest to i głupie, i niebezpieczne - wyjaśniał Rosa.Moreno został wykluczony z Giro d'Italia i ukarany grzywną w wysokości 200 franków szwajcarskich. Dyskwalifikacja Hiszpana jest dużą stratą dla jego kolegi klubowego - Vincenzo Nibalego.Środowy, piąty etap wyścigu, wygrał Fernando Gaviria (Quick Step). Liderem pozostał jego kolega z ekipy - Luksemburczyk Bob Jungels.