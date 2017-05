Z Manchesteru do Warszawy? Legia stara się o powrót Radosława Kucharskiego

Michał Żewłakow zostanie dyrektorem sportowym Zagłębia Lubin?

Kucharski pracował dla Legii przez blisko 10 lat. Początkowo odpowiadał za wyszukiwanie utalentowanych juniorów. Z czasem zajął się również obserwacją seniorów, którzy mogliby trafić do pierwszego zespołu. To on wynalazł m.in. Ondreja Dudę, którego latem zeszłego roku Legia sprzedała za ponad 4 mln euro do Herthy Berlin.Dwa miesiące po transferze Dudy pojawiły się informacje, że Kucharski także miałby opuścić Legię. Zainteresował się nim Manchester United. Czołowy angielski klub chciał rozwinąć siatkę skautów na Europę Środkowo-Wschodnią, a Kucharski miał dla Jose Mourinho obserwować piłkarzy z Polski, Słowacji i Węgier.I w końcu obserwować zaczął - pod koniec stycznia Legia na swojej stronie internetowej z wielkim żalem pożegnała Kucharskiego, który od 1 lutego oficjalnie zaczął pracę dla Manchesteru United. - Spędziłem przy Łazienkowskiej wspaniałe chwile, ale czas zrobić krok naprzód. Jestem wdzięczny wszystkim, z którymi przez ten czas współpracowałem - szczególnie prezesowi Bogusławowi Leśnodorskiemu, dzięki któremu mogłem kierować skautingiem Legii - mówił pod koniec stycznia.Kucharski rozstawał się w Legii z posadą dyrektora ds. skautingu. Okazuje się jednak, że nie na długo, bo klub z Łazienkowskiej od kilku tygodni robi wiele, by z powrotem mieć go u siebie. I wszystko wskazuje na to, że będzie miał. Z naszych informacji wynika, że już niebawem Kucharski ma wrócić do Legii i zostać szefem pionu sportowego.To ma być nowe stanowisko, stworzone specjalnie dla Kucharskiego. W Legii zaprzeczają, by jego powrót miał związek z tym, że z posadą dyrektora sportowego pożegna się Michał Żewłakow, a także jego brat Marcin, który w lutym przejął obowiązki Kucharskiego.***- Ja?! Do Zagłębia Lubin?! Pierwsze słyszę... To oczywiście miłe, że ktoś się mną interesuje, ale najpierw musieliby tam otworzyć Paros i kasyno - śmieje się Michał Żewłakow, który od nas dowiedział się o tym, że miałby objąć posadę dyrektora sportowego w Zagłębiu Lubin.- Dariusz Mioduski to poważny człowiek, dobry zarządca. Oby klub pod jego rządami dalej podążał w dobrym kierunku. Dla mnie faworyt do mistrzostwa jest wciąż tylko jeden: Legia - mówi Stanisław Czerczesow w wywiadzie dla Sport.pl.