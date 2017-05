Polska - Rumunia. Bilety wyprzedane! Jest jeszcze szansa?

To jeszcze nie koniec

Zainteresowanie meczami reprezentacji Polski osiągnęło szczyt. Sukcesy kadry Adama Nawałki sprawiły, że kibice wykupili już wszystkie wejściówki na mecz eliminacji mistrzostw świata z Rumunią. Sprzedaż ruszyła w nocy z wtorku na środę, a popołudniu biletów nie było. Wszystkie wykupili posiadacze karty kibica reprezentacji Polski.- Na PGE Narodowym znajduje się ponad 56 tysięcy miejsc siedzących, z czego około 5500 to miejsca sprzedawane jako pakiety biznes. Kartę kibica reprezentacji Polski posiada dziś blisko 80 tysięcy osób. Po trzech latach funkcjonowania karty nastał moment, w którym liczba członków klubu przerasta liczbę miejsc na największym stadionie w Polsce. To dowód na to, jak wielkim zainteresowaniem cieszy się reprezentacja Polski. Wszyscy chcą zobaczyć jej mecze. Jesteśmy "ofiarą" sukcesów, ale robimy wszystko, żeby kibice byli zadowoleni - przyznał Jakub Kwiatkowski.Co z kibicami, którzy nie zdążyli kupić biletów. Część z nich miała problemy z zalogowaniem do serwisu, a obciążenie serwerów spowodowało problemy z kupnem wejściówki. - Jeszcze nie wszystko stracone - zapewnia rzecznik PZPN . - 16 tysięcy kibiców umieściło bilety w koszyku, ale podczas zakupu na portalu, nie podała wymaganych danych osobowych i numerów kart kibica. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku, zamówienia zostaną automatycznie anulowane - poinformował Polski Związek Piłki Nożnej.Mecz Polska - Rumunia odbędzie się w sobotę 10.06.2017 o godz. 20.45. Najdroższe bilety kosztowały 200 zł (miejsca wzdłuż boiska), tańsze 160 (wyższe piętra trybun za bramkami) oraz 100 (najniższe sektory za bramkami). W sprzedaży pojawiły się również wejściówki rodzinne - 90 zł (opiekun) + 40 (dziecko do lat 12) oraz dla osób niepełnosprawnych wraz z opiekunem, których koszt to 80 zł.