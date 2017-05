Skoki narciarskie. Polska chce zorganizować mistrzostwa świata juniorów!

Na wtorkowym posiedzeniu zarządu PZN rozpatrzono pismo dotyczące organizacji Mistrzostw Świata Juniorów w narciarstwie klasycznym w Wiśle i w Szczyrku. Beskidy chciałyby zorganizować tę imprezę w najbliższym możliwym terminie. - Propozycja została skonsultowana z Burmistrzem Miasta Szczyrk, Panem Antonim Byrdym oraz Burmistrzem Miasta Wisła, Panem Tomaszem Bujokiem. Zarząd PZN przychylił się do tej propozycji i podjął stosowną Uchwałę. Temat zostanie zgłoszony przez Prezesa PZN do Zarządu FIS na najbliższej Konferencji FIS w Portoroż w Słowenii w dniu 26 maja 2017 roku. - czytamy w komunikacie PZN.To drugie podejście Wisły i Szczyrku do MSJ. Oba miasta miały już być gospodarzem tej imprezy w 2008 roku, ale wówczas na przeszkodzie stanął brak śniegu i wysokie temperatury. Konkursy skoków narciarskich zostały przeniesiony do Zakopanego, a konkurencje biegowe rozegrano we włoskim Malles Venosta.Zwycięzcą konkursu skoków został Niemiec Andreas Wank, a jego reprezentacja wygrała konkurs drużynowy. Polska w składzie: Krzysztof Miętus, Dawid Kowal, Maciej Kot, Łukasz Rutkowski zajęła trzecie miejsce.