Serie A. Stefano Pioli zwolniony z Interu Mediolan

51-letni trener w Interze pracował od listopada 2016 roku, kiedy na stanowisku zmienił zwolnionego Holendra Frank de Boera. Były szkoleniowiec Lazio Rzym podpisał umowę do czerwca 2018 roku i stał się dziewiątym trenerem Interu od 2010 roku, czyli od czasu odejścia Jose Mourinho.Przygoda Piolego z klubem z San Siro trwała jednak tylko pół roku. W niedzielę Inter przegrał 0:1 z Genoą w meczu 35. kolejki Serie A. "Nerazzurri" w ostatnich siedmiu spotkaniach zdobyli raptem dwa punkty, co zdecydowało o przyszłości włoskiego szkoleniowca.Wiadomo, że do końca sezonu tymczasowym trenerem Interu zostanie Stefano Vecchi, który do tej pory prowadził drużynę młodzieżową. Na San Siro myślą już o kolejnych rozgrywkach, a priorytetem dla właścicielu klubu jest sprowadzenie ze Stamford Bridge Antonio Conte.Po 35 kolejkach Inter zajmuje dopiero siódme miejsce w tabeli ze stratą aż 29 punktów do prowadzącego Juventusu Turyn.