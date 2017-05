Premier League. Mino Raiola: "Kolana Zlatana są w doskonałym stanie"

Szwedzki napastnik podczas meczu ćwierćfinału Ligi Europy doznał groźnie wyglądającej kontuzji kolana. Piłkarz Manchesteru United przeszedł już operację w USA, a aktualnie przechodzi rehabilitację. Nie jest jednak pewne kiedy i czy w ogóle Zlatan wróci do gry Kilkanaście dni temu nadziei swoim fanom dodał sam zawodnik, który na Instagramie zapewnił, że to on sam zdecyduje o końcu swojej kariery. "Poddanie się nie wchodzi w grę. Do zobaczenia wkrótce" - napisał Zlatan. Teraz otuchy fanom na świecie dodał agent zawodnika.- Lekarze, którzy zajmowali się Zlatanem, przyznali, że nigdy nie widzieli czegoś takiego. Jego kolana są w doskonałym stanie. Do tej pory byli przekonani, że to niemożliwe, by piłkarz z 20-letnim doświadczeniem na boisku był w tak dobrym zdrowiu. Zlatan dotychczas nie miał żadnych większych kontuzji, jego nogi nie były uszkodzone - powiedział dziennikowi "Expressen" Raiola.- Ibrahimović jest tak silny, że lekarze chcą sprowadzić go do siebie po zakończeniu jego kariery i dokładnie zbadać. To są najlepsi lekarze w swojej dziedzinie, cały czas się dokształcają w temacie więzadeł i ścięgien dlatego chcą poznać fenomen Zlatana - zakończył.Na razie wiadomo, że Zlatan nie zagra do końca sezonu. Jego przyszłość w Manchesterze United jest jednak niepewna, ponieważ kontrakt zawodnika wygasa wraz z końcem obecnych rozgrywek.