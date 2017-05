Real Madryt sprzeda Jamesa Rodrigueza do Manchesteru United?

Wiele wskazuje na to, że tego lata James Rodriguez odejdzie z Realu Madryt. 26-letni Kolumbijczyk ma za sobą niezbyt udany sezon w barwach "Królewskich". W ekipie Zinedine Zidane'a nie potrafił wywalczyć sobie miejsca w podstawowym składzie. Zabrakło go też w wyjściowym składzie w ostatnich najważniejszych pojedynkach w Lidze Mistrzów przeciwko Bayernowi Monachium i pierwszym półfinale z Atletico Madryt.W pierwszej kolejności do zakupu gwiazdy ostatniego mundialu ustawia się Manchester United. Z informacji dziennikarzy ESPNFC wynika, że Real zaproponował "Czerwonym Diabłom" sprzedaż Kolumbijczyka, którego kontrakt z madryckim klubem obowiązuje do 2020 r.Wartość Rodrigueza szacuje się na ponad 50 mln euro. Według ostatnich nieoficjalnych informacji United szykuje się jednak na gigantyczne transfery. Zamierza wydać nawet 400 mln euro! Oprócz reprezentanta Kolumbii do Manchesteru mieliby również trafić: Antoine Griezmann z Atletico Madryt, Andrea Belotti z Torino, Michael Keane z Burnley, Tiemoue Bakayoko z Monaco oraz Willian z Chelsea.