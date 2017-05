Ponad 50 tys. kibiców obejrzy KSW 39 na Narodowym!

KSW 39 Colosseum na PGE Narodowym rozgrzewa do czerwoności fanów mieszanych sztuk walki w Polsce. Organizatorzy sprzedali już ponad 50 tys. biletów. Zważywszy na to, że do gali pozostało nieco ponad dwa tygodnie, liczba nabytych wejściówek znacznie wzrośnie.Warto dodać, że pod względem frekwencji będzie to jeden z lepszych wyników w historii tego imprez na całym świecie, Największą liczbę fanów zgromadziła gala Pride Shockwave, która na stadionie w Tokio zgromadziła ponad 70 tys. kibiców.