El. MŚ 2018. Dick Advocaat selekcjonerem reprezentacji Holandii po raz trzeci

69-letni Advocaat obecnie prowadzi Fenerbahce, jego asystentem zostanie była gwiazda holenderskiej piłki Ruud Gullit. Advocaat wcześniej prowadził kadrę w latach 1992-1994 oraz 2002-2004. Na tym stanowisku zastąpił teraz Danny'ego Blinda, który został zwolniony pod koniec marca po wyjazdowej porażce z Bułgarią (0-2).Ten wynik sprawił, że sytuacja Holandii znacznie się pogorszyła. W grupie A zajmuje 4. miejsce z 7 pkt na koncie. Prowadzi Francja (13 pkt), przed Szwecją (10 pkt) oraz Bułgarią (9 pkt). Na rosyjski mundial pojedzie tylko zwycięzca grupy, druga drużyna może zagrać w barażach. W tej chwili drugie miejsce wydaje się szczytem możliwości Holendrów, którzy nie awansowali na Euro 2016.Dyrektor techniczny holenderskiej federacji Hans van Breukelen przyznał, że zatrudnienie Advocaata to rozwiązanie krótkoterminowe i liczy wyłącznie na uratowanie awansu na mistrzostwa świata. Kolejny mecz eliminacyjny odbędzie się 9 czerwca z Luksemburgiem, wcześniej "Oranje" rozegrają dwa sparingi - 31 maja z Marokiem oraz 4 czerwca z Wybrzeżem Kości Słoniowej. Kontrakt Advocaata z Fenerbahce obowiązuje do 1 czerwca, ale klub powinien się zgodzić na to, by poprowadził Holendrów już w sparingu z Marokiem.