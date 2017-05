Ekstraklasa. Michał Żewłakow zostanie dyrektorem sportowym Zagłębia Lubin? "Najpierw musieliby otworzyć tam Paros i kasyno"

O tym, że Żewłakow jest jednym z kandydatów do objęcia posady dyrektora sportowego Zagłębia Lubin , poinformowała " Gazeta Wrocławska ". 102-krotny reprezentant Polski na tym stanowisku miałby zastąpić Piotra Burlikowskiego, który jakiś czas temu zamienił pracę w Zagłębiu na rzecz stanowiska doradcy prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej ds. sportu.- Michał Żewłakow? Nie potwierdzam, nie zaprzeczam, ale to prawda, że wśród kandydatów do pracy w Zagłębiu są dyrektorzy, którzy obecnie pracują w innych klubach. Rozmawiamy z nimi i wiele wskazuje na to, że jeszcze przed zakończeniem sezonu ogłosimy, kto nim będzie - powiedział gazecie Robert Sadowski, prezes Zagłębia.Skontaktowaliśmy się z Żewłakowem, by zweryfikować te informacje. - Ja?! Do Zagłębia?! Pierwsze słyszę... - zdziwił się we wtorek rano. Po chwili dodał: - To oczywiście miłe, że ktoś się mną interesuje, ale serio, nic mi o tym nie wiadomo. Zresztą najpierw musieliby tam otworzyć Paros [ grecka restauracja w Warszawie ] i kasyno - zaczął się śmiać.Żewłakow od września 2015 r. jest dyrektorem sportowym Legii, wcześniej był jej piłkarzem. W marcu, po tym jak Bogusław Leśnodorski i Maciej Wandzel sprzedali swoje udziały w klubie, spekulowało się, że na Łazienkowskiej zostanie tylko do końca sezonu. Na razie jednak nic tego nie zapowiada. Wiadomo jedynie tyle, że Dariusz Mioduski - czyli prezes Legii i jedyny jej właściciel - chce by Żewłakow dalej pracował w klubie.